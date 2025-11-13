Artystka ma talent i charyzmą. Doda ceni się i stawia organizatorom koncertów bardzo konkretne wymagania. W zeszłym roku zachwyciła spektakularnym występem podczas sylwestra Polsatu. Teraz zaśpiewa w innej stacji.

Doda zaśpiewa w sylwestra w Chorzowie

W tym roku Doda zaśpiewać ma na koncercie Telewizji Polskiej. "TVP jest w stanie sprostać wymaganiom gwiazd, które decydują się na uświetnienie imprezy sylwestrowej. Nie są to życzenia wygórowane i wszystko da się z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować. Doda nagrała już spot promujący Sylwester z Dwójką, wszyscy liczą na to, że koncert pod katowickim Spodkiem będzie niezapomnianym wydarzeniem, również dzięki jej obecności" -zdradziła Plejadzie osoba zaangażowana w organizację imprezy.

Tego życzy sobie Doda

Doda zagwarantowała sobie, że nie wystąpi zbyt późno. Poza tym, jeśli w ramach koncertu zaplanowane są dwa występy, artystka wymaga odpowiedniej przerwy między nimi. Chcę mieć wystarczająco dużo czasu, by móc się spektakularnie przebrać i przeczesać, bo chciałabym, żeby drugie wejście było zupełnie inne" - wyjaśniła w rozmowie z Pomponikiem. Doda ma jeszcze jeden warunek - pracę na scenie kończy najpóźniej o godz. 23.35. Nowy Rok woli witać w gronie najbliższych, z dala od kamer i świateł reflektorów.