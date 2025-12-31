Toruń po raz drugi stanie się sylwestrową stolicą Polski. Scena, na której wystąpią zaproszone przez Polsat gwiazdy, stanęła na Rynku Staromiejskim. "Sylwestrowa Moc Przebojów 2025" Polsatu to przeboje dla młodych i tych trochę starszych.

Kto wystąpi podczas sylwestrowego koncertu Polsatu w Toruniu?

W Toruniu wystąpią: Alicja Majewska, Ania Wyszkoni, Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Lady Pank, Urszula, Majka Jeżowska, Perfect z Łukaszem Drapałą, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Smolasty, Julia Żugaj, Kuba i Kuba, Alien x Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar. Będą też wiazdy muzyki tancznej, a wśród nich: Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Boys, Skolim, Łobuzy, Sławomir i Kajra, Magda Narożna oraz Piękni i Młodzi.

Światowa gwiazda w Toruniu

Gwiazdą wieczoru będzie Thomas Anders z Modern Talking & Band. Artysta zaprezentuje w Toruniu największe hity zespołu. Jak czytamy na oficjalnej stronie Polsatu: "Zespół był zapraszany w tym roku do wielu europejskich stolic, ale serce kazało mu przyjechać do nas".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kto poprowadzi "Sylwestrową Moc Przebojów" Polsatu?

Wieczór poprowadzi aż osiem osób: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Olek Sikora, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja oraz Julia Żugaj.

"Sylwestrowa Moc Przebojów" - gdzie i od której oglądać?

Transmisja na żywo 31 grudnia rozpocznie się w Polsacie o 19:45, a zabawa potrwa do późnej nocy. Nie zabraknie tradycyjnego odliczania i toastu o północy, kiedy powitamy 2026 rok.