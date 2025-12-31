Tegoroczny "Sylwester z Dwójką" zapowiada się wyjątkowo widowiskowo. Choć największą gwiazdą wieczoru będzie Sting, na scenie pojawi się także mocna reprezentacja polskich artystów. Będą to m.in.: Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Andrzej Piaseczny, Kuba Badach, Michał Szpak i Jacek Stachursky, a także zespoły Ich Troje, Kombii, Feel, Poparzeni Kawą Trzy, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Grzegorz Hyży, Blanka, Cleo, Malik Montana oraz Oskar Cyms.

Sting na scenie "Sylwestra z Dwójką"

W Katowicach wystąpi m.in. Sting, jeden z najsłynniejszych brytyjskich artystów ostatnich dekad, autor takich przebojów jak m.in. "Englishman in New York", "Every Breath You Take" czy "Fields of Gold", które od lat należą do kanonu muzyki popularnej.

Włoskie gwiazdy wystąpią podczas "Sylwestra z Dwójką"

Widzowie Telewizji Polskiej zobaczą na scenie również Ala Bano i Rominę Power -legendarny duet kojarzony z wieloma włoskimi hitami i repertuarem, od dekad niezmiennie pojawiający się na największych koncertach plenerowych i sylwestrowych w Europie. Pod katowickim Spodkiem zaśpiewa również Francesco Napoli, który wylansował m.in. takie przeboje jak "Balla Balla" czy "Ciao Italia".

Kto poprowadzi "Sylwestra z Dwójką"?

Imprezę poprowadzą Marta Surnik, Michał Wiśniewski, Piotr Kupicha, Ola Budka i Mateusz Oprychał.

Gdzie oglądać Sylwestra z Dwójką 2025 na żywo?

Transmisja Sylwestra z Dwójką 2025 będzie dostępna w telewizji na antenie TVP2 oraz online w serwisie TVP VOD. Oglądanie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

O której godzinie startuje transmisja Sylwestra z Dwójką 2025?

Bezpośrednia relacja z imprezy rozpocznie się 31 grudnia o godz. 19:50 i potrwa aż do rana.

Gdzie odbywa się "Sylwester z Dwójką"?

Koncert Sylwester z Dwójką 2025 odbywa się w Katowicach, pod Spodkiem, na placu Sławika i Antalla.