Podczas koncertu "Polska na TAK!", który TVP pokazała 11 listopada, artyści zaśpiewali nowe aranżacje największych polskich przebojów, takich jak "Chcemy być sobą" zespołu Perfect, "Kocham cię, kochanie moje" Maanamu czy "Zaopiekuj się mną" grupy Rezerwat. Były też takie hity jak m.in. "Ramię w ramię" Kayah oraz "Kiedyś cię znajdę" Reni Jusis. Wydarzenie poprowadzili Łukasz Nowicki i Davina Reeves.

"Bardzo go brakuje"

Alicja Szemplińska podczas koncertu "Polska na TAK!" zaśpiewała m.in. legendarny utwór Stanisława Soyki "Tolerancja". Tuż po zakończeniu występu Szemplińskiej Łukasz Nowicki wspomniał Stanisława Soykę. Brakuje Stanisława Soyki, prawda? Brakuje... bardzo go brakuje. Dzisiaj też o nim myślimy, też go wspominamy - mówił Łukasz Nowicki. I ten tekst... niesamowity tekst tego utworu: "Życie nie po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać - powiedział Łukasz Nowicki, cytując tekst utworu.

Stanisław Soyka zmarł 3 miesiące temu

Stanisław Soyka odszedł niespodziewanie 21 sierpnia 2025 r. Artysta tego dnia miał wystąpić na scenie Top Of The Top Sopot Festival. Gdy organizatorzy koncertu dowiedzieli się o śmierci Soyki, przerwali koncert i transmisję na żywo, a zgromadzeni na scenie muzycy wykonali wspólnie jego utwór "Tolerancja".