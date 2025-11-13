Na początku było jak w bajce. W 2017 roku Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zakochali się w sobie i wzięli ślub w malowniczej Toskanii. W mediach tworzyli obraz małżeństwa idealnego. Doczekali się dwóch córek. Idylla trwała jednak zaledwie kilka lat.

Kryzys w 2024 r. i rozstanie

Pierwsze plotki o kryzysie w związku Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli pojawiły się jesienią 2024 roku. Początkowo oboje nie komentowali. Mówiło się m.in. o rzekomym romansie Kaczorowskiej, do którego miało dojść podczas realizacji programu "Królowa przetrwania". Teraz wiadomo, że aktorka i tancerka jest związana z Marcinem Rogacewiczem. Oficjalnie ogłosili to w 17. edycji "Tańca z gwiazdami".

To Kaczorowska wniosła o rozwód - takie są ustalenia

Agnieszka Kaczorowska wniosła o rozwód w lipcu 2025 roku, około dziewięć miesięcy po ogłoszeniu rozstania w październiku 2024 roku. Pierwsza rozprawa rozwodowa odbyła się 3 listopada 2025 roku. Opieka nad córkami - Emilią i Gabrielą - ma być sprawowana naprzemiennie, tak by i ojciec, i matka mogli uczestniczyć w ich wychowaniu. Maciej Pela zachowa dom, w którym mieszkali. Jak ujawniono w mediach, przez ostatni rok to on samodzielnie regulował raty kredytu, co stało się kluczowym argumentem przy podziale majątku.