Katarzyna Herman zagrała niedawno w filmie pt. "Brzydka siostra", reż . Emilie Blichfeld. To mroczna, utrzymana w konwencji okrutnej baśni. Bohaterkę jest Elwira, żyjąca w cieniu pięknej siostry, która zrobi wszystko, by zdobyć księcia i odmienić swoje życie. Katarzyna Herman wcieliła się w rolę pani Vanji, nauczycielki tańca, która pracuje z Elwirą.

"Zdecydowałam się na tę rolą z myślą o mojej córce i jej koleżankach. Film niesie bowiem przesłanie, że źle jest, kiedy jesteśmy zakładnikami wyobrażenia o własnej urodzie, gotowi zrobić wszystko, by dopasować się do jej dzisiejszych kanonów" - opowiadała Katarzyna Herman w rozmowie z PAP.

"Profesorka miała twardą rękę"

W wywiadzie dla "Super Expressu" aktorka wróciła pamięcią do czasów, gdy była uczennicą szkoły baletowej. "Pamiętam swoją nauczycielkę z baletu, która dawno już nie uczy. Szkoła baletowa była bardzo opresyjna - liczyła się waga, wzrost, budowa ciała. Zaburzenia odżywiania to była codzienność. Trzeba było być lekkim, by tańczyć lekko. Dopiero niedawno główna primabalerina w Balecie Nowojorskim została dziewczyna o ciemnej karnacji i dość dużym biuście, co wcześniej było nie do pomyślenia. Azjatki często tańczą, bo są drobne i bardzo pracowite. Ja sama trafiłam do internatu w Warszawie mając 9 lat, z zaniżonymi ocenami po przejściu z podstawówki do szkoły baletowej. Profesorka miała twardą rękę i długie paznokcie, którymi przeciągała nas po kręgosłupie i łydkach, żeby jeszcze bardziej »ściągnąć« mięśnie. To było straszne, ale robiłyśmy to, żeby dostać piątkę" - - wspomina gwiazda "1670".

"Przemoc słowna nadal jest"

Aktorka zwróciła uwagę, że choć od tamtych czasów wiele się zmieniło, przemoc psychiczna wciąż bywa obecna w środowisku artystycznym. Coś takiego zdarzyło się na planie "Brzydkiej siostry. "Afery nadal wychodzą na jaw, a form, którymi można nas dotknąć, ciągle jest wiele. Tak jak moja nauczycielka tańca robiła to słowami - nie biła, ale mówiła: »Idź do ostatniego rzędu, masz talent, ale zmarnowany talent«. Po raz pierwszy zdarzyło mi się, że podeszła do mnie, biorąc mnie za brodę, gdy grałam nauczycielkę w »Brzydkiej siostrze", i powiedziała: »A co ty tak dobrze wyglądasz? Co sobie zrobiłaś?«. Odpowiedziałam, że nie palę, nie piję i ćwiczę - może to działa. To również jest pewna forma przemocy" - powiedziała Katarzyna Herman.