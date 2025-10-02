"Tanie z gwiazdami" świętuje w Polsce 20-lecie. Z tej okazji produkcja programu przygotowała wiele atrakcji. W najbliższą niedzielę, 5 października, w czwartym odcinku trwającej właśnie edycji zaplanowano "Beata Night". Uczestnicy zatańczą więc do największych hitów Beaty Kozidrak i Bajmu, co ogłoszono w specjalnym nagraniu w ostatnim odcinku.

To ją zastąpi Beata Kozidrak w "Tańcu z gwiazdami"

Z tej okazji w niedzielnym odcinku Beata Kozidrak dołączy do jury i będzie oceniać taniec gwiazd do jej przebojów. Na początku nie było jasne, czy zostanie tymczasowo piątą jurorką, czy po prostu zastąpi jedną z osób, które zazwyczaj zasiadają za słynnym stołem. Jak dowiedział się Pudelek, w niedzielę Beata Kozidrak zastąpi za stołem jurorskim w programie Ewę Kasprzyk. Aktorka ponoć nie miała nic przeciwko temu.

Jak podaje Pudelek, produkcja nie zdecydowała się na wariant z pięcioma osobami w jury, bo zabrakłoby czasu antenowego na wypowiedzi aż pięciu osób ze składu sędziowskiego. Beata Kozidrak miała chętnie zgodzić się na udział w "Tańcu z gwiazdami".

Kto już odpadł z 17. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Z programem do tej pory pożegnała się jedna para. Stało się to w 2. odcinku, a byli to Ewa Minge i Michał Bartkiewicz. W trzecim odcinku nikt nie odpadł. 5 października zobaczymy więc na parkiecie znowu 10 par.