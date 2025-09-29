"Taniec z gwiazdami" świętuje 20-lecie obecności w Polsce. Na początku program był nadawany w TVN, potem przeniósł się do Polsatu, gdzie nadawana jest już 17. edycja. Ten sezon jest wyjątkowy, bo jubileuszowy, a producenci przygotowali dla widzów mnóstwo niespodzianek.

Wyjątkowy odcinek "Tańca z gwiazdami"

W trzecim odcinku 17. edycji "Tańca z gwiazdami" na widowni pojawił się prawdziwy tłum znakomitości, gwiazd i celebrytów - byli to tancerze z poprzednich edycji oraz jurorzy. Jubileuszowy odcinek "Tańca z gwiazdami" otworzyli Katarzyna Skrzynecka oraz Piotr Gąsowski. Duet prowadził taneczny program w czasach, gdy emitowano go jeszcze na antenie TVN-u. Wśród licznych gwiazd był też Grzegorz Pawlak, czyli lektor, którego głos znają doskonale fani "Tańca z gwiazdami".

Kim jest słynny "głos" z "Tańca z gwiazdami"?

Grzegorz Pawlak to aktor, który specjalizuje się w dubbingu. Podkładał głos do wielu filmów animowanych - był m.in. Skipperem z "Pingwinów z Madagaskaru". Podkładał głos Dartha Vadera z filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Usłyszeć go można także w grach komputerowych jak "Wiedźmin", "Horizon Zero Dawn" czy "Call of Duty: Black Ops III". Grzegorz Pawlak był też autorem programów telewizyjnych takich jak "Bez negatywu", który emitowany był na kanale Polonia 1 oraz "To jest kino", który pokazał ATV. Współprowadził również program "Ale dziura" na kanale TVN Turbo. Jest też lektorem audiobooków. Od lat jest związany z Polsatem i czyta wszystkie zapowiedzi filmowe, przerywniki reklamowe oraz przedstawia nowości w kanałach grupy Polsat.

Grzegorz Pawlak gościł w naszym programie Kawka z.... Poniżej nagranie.