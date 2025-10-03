Leszek Lichota i Ilona Wrońska byli parą przez ponad 20 lat. Aktorzy poznali się na planie serialu "Na Wspólnej". Okazuje się, że kilka miesięcy temu podjęli decyzję o rozstaniu.

Ilona Wrońska i Leszek Lichota nie są już razem. Aktorka wydała oświadczenie

Teraz aktorka zamieściła w sieci oświadczenie, w którym poinformowała o tym, co się stało. W związku z licznymi zapytaniami o wspólne wywiady chcielibyśmy poinformować Was, że od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą i nie mieszkamy razem, ale nadal razem pracujemy i prowadzimy nasz glamping. Prosimy media o niekomentowanie naszego życia osobistego i uszanowanie prywatności naszej i naszych dzieci. Skupiamy się na pozytywach. Pozdrawiamy Ilona i Lechu - napisała Ilona Wrońska na swoim profilu na Facebooku.

Jak poznali się Ilona Wrońska i Leszek Lichota?

Ilona Wrońska i Leszek Lichota poznali się na planie serialu "Na Wspólnej" w 2003 roku. Aktorka w jednym z wywiadów opowiadając o tym, jak się w sobie zakochali, stwierdziła, że "Leszek musiał zdobyć jej zaufanie". Na pewno od razu była chemia. Jednak nie zakochuję się bez bliższego poznania drugiej osoby. Jestem dość ostrożna w sprawach męsko-damskich. Leszek musiał zdobyć moje zaufanie - powiedziała Wrońska w rozmowie z Interią.

Czy Ilona Wrońska i Leszek Lichota mają dzieci?

Leszek Lichota w wywiadzie dla "Vivy!" mówił, że z aktorką połączył go zawód. Trafiliśmy do dosyć hermetycznego środowiska, w którym jest niewiele osób i większość się zna. Zawsze jest duża szansa, że gdzieś się na siebie w pracy trafi. Myśmy trafili na siebie przed garderobą. (...) Pomogli nam wspólni znajomi, którzy dostrzegli, że potrzebujemy bodźca - mówił. Owocami związku Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty jest dwójka dzieci: córka Natasza (ur. 2006) i syn Kajetan (ur. 2008).