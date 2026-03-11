Cezary Pazura jest o siedem lat starszy od brata, Radosława. Urodzili się w Tomaszowie Mazowieckim. Obaj są aktorami. Cezary Pazura zdobył ogromną popularność dzięki rolom komediowym i dramatycznym w filmach oraz serialach .Radosław Pazura realizuje się w teatrze i serialach. Obaj wystąpili kiedyś razem m.in. w serialu "13 posterunek 2".

Rzadkie kontakty między Cezarym Pazurą a Radosławem Pazurą

Kilka lat temu, podczas sesji Q and A na Instagramie u Edyty Pazury padło pytanie o relacje z bratem męża, Radosławem Pazurą i jego żoną, Dorotą Chotecką. Edyta Pazura odpowiedziała, że widziała ich zaledwie kilka razy w życiu. I chociaż Edyta i Cezary są małżeństwem od ponad 13 lat, to okazuje się, że nie spędzają z Radosławem i Dorotą świąt, czy też wakacji.

Cezary Pazura jest ciekawy brata, Radosława Pazury

Bracia Cezary Pazura i Radosław Pazura rzadko pokazują się razem publicznie. Ale teraz zrobili wyjątek. Na facebookowym profilu Cezarego Pazury pojawiło się właśnie nagranie, w którym aktor próbuje namówić brata, aby wystąpił w jego programie na platformie YouTube. Ściągam nakrycie głowy, bo chylę czoła przed moim bratem Radosławem. To jest brat Radosław Pazura, proszę państwa! Po raz pierwszy sparowano nas razem przed kamerą i wreszcie mogę zagrać z bratem. Tyle lat na to czekałem - zaczął Cezary Pazura. Na te słowa jego brat odpowiedział z uśmiechem: Czarujący Czaruś... Przecież już graliśmy ile razy... No, ale nie w Teatrze Telewizji. Cezary Pazura nie ukrywał, że widzowie od dawna czekali na taki moment. Główne role. Znaczy ty główniejszą, masz dużo więcej tekstu. Radek, powiem ci szczerze, że jednym z elementów mojego kanału są tzw. "Q&A", czyli pytania i odpowiedzi. I wierz mi - ja już omijam te pytania - bo nie mogę tyle razy odpowiadać na jedno powtarzające się pytanie: "czy i kiedy będziesz u mnie gościem na kanale?". Specjalny odcinek z bratem. Wszyscy chcą brata poznać. Chcą naprawdę bardzo i są naprawdę ciekawi. Ja w sumie też - stwierdził Cezary Pazura.

Cezary Pazura zaprasza Radosława Pazurę

Radosław Pazura podszedł do tematu z typowym dla siebie humorem. No bo my się nie znamy w ogóle. (śmiech) Chcesz mnie poznać? Zaproś mnie do swojego kanału. No właśnie zapraszam cię teraz! Przyjmujesz zaproszenie? - dopytywał Cezary Pazura. Przyjmuję. No nie mam wyjścia, muszę - odpowiedział Radosław Pazura.

Wspólne cechy Radosława Pazury i Cezarego Pazury

Na koniec bracia przywołali wspomnienie o ojcu. Zwróciłem Radkowi uwagę, że tak samo jemy obiad, jak nasz ojciec. Tak samo pijemy. Ten palec sam nam idzie do góry - mówił Cezary Pazura. Tato, twoje zdrowie! - zawołali razem, popijając kawę.