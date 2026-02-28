Karpiel-Bułecka to najbardziej znany ród pod Giewontem. Nestorem rodu jest Jan Karpiel-Bułecka - multiinstrumentalista, architekt i popularyzator folkloru górali podhalańskich. Ogromną popularnością i uznaniem w regionie cieszył się już jego ojciec Bolesław, który zajmował się nie tylko muzyką i architekturą, ale też rzeźbiarstwem i tańcem. Obaj panowie byli wielokrotnie odznaczani za swoje osiągnięcia, m.in. Nagrodą im. Oskara Kolberga.

Nie brat, a stryj

Ogromną popularnością cieszą się Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopower oraz Stanisław Karpiel-Bułecka - lider grupy Future Folk i twórca projektu Staszek z Gór. Jakie jest między nimi pokrewieństwo? Wiele osób myśli, że Sebastian i Stanisław są braćmi. Prawda jest jednak zupełnie inne - choć jest między nimi tylko siedem lat różnicy, Sebastian jest wujem, a dokładniej stryjem Stanisława.

Trzymamy się razem

Staszek Karpiel-Bułecka powiedział w wywiadzie z Zuzanną Falzman, że rodzina zawsze trzymała się razem: „Jakoś tak zawsze byliśmy razem i trzymamy się razem. Zresztą my, jako rodzina, trzymamy się razem. No wiadomo, że Sebastian teraz mieszka w Warszawie, ale często są tam (na Podhalu - przyp. red.). My często u nich i zawsze jak coś, to dzwonimy do siebie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Dużo też jeździmy, jak jesteśmy razem, w górach na nartach. Gdzieś tam staramy się spędzać czas razem. Fajnie by było, gdyby byli cały czas w Zakopanem, ale taką decyzję podjęli", podsumował.