26 lutego media obiegła informacja o odejściu Michała Piróga z TVN-u. Wszyscy byli zaszokowani. Piróg opublikował w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie, w którym podziękował widzom i współpracownikom za 25 lat współpracy. Piróg pracował w TVN od 2001 r. Początkowo angażował się w produkcje związane z tańcem, a już w 2010 r. został mentorem w programie "Top Model".

Klaudia El Dursi nową prowadzącą "Top Model"

Gdy wieści o odejściu Michała Piróga z TVN-u obiegły Polskę, wszyscy zaczęli zastanawiać się, kto zastąpi go w roli prowadzącego "Top Model". Po kilku dniach ogłoszono, że nową prowadzącą "Top Model" będzie Klaudia El Dursi, która pojawiła się jako uczestniczka w ósmej edycji show, zdobywając złoty bilet. Ostatecznie nie udało jej się wygrać. Teraz powraca do programu w zupełnie innej roli.

Propozycja Michała Piróga dla Klaudii El Dursi

Po tym, jak ogłoszono nową prowadzącą "Top Model", głos zabrał sam Michał Piróg - dotychczasowy gospodarz programu opublikował post w mediach społecznościowych, w którym zwrócił się bezpośrednio do El Dursi. "Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że to tobie powierzono moją rolę. Pamiętaj, co ci powiedziałem w Turcji - jesteś wspaniałą, silną i piękną kobietą. Do twojej dyspozycji" - napisał.

W odpowiedzi na ten wpis nowa prowadząca obiecała, że postara się godnie zastąpić Piróga, "Ogromnie dziękuję za te miłe słowa i wielkie wsparcie" — skomentowała post.