W 18. edycji "Tańca z gwiazdami" wystartowało 12 par. W drugim odcinku odpadła aktorka Małgorzata Potocka. 11 par walczy dalej. Jest wśród nich aktor i raper Kamil Nożyński, znany z serialu "Ślepnąc od świateł". Nożyński tańczy z Izabelą Skierską.

Kamil Nożyński o depresji i pomocy partnerki z "Tańca z gwiazdami"

Kamil Nożyński mówił o trudnych doświadczeniach w życiu zawodowym i osobistym. Opowiedział o tym, jak taneczna partnerka Izabela Skierska pomogła mu wyjść z depresji i na nowo odnaleźć pasję do tworzenia muzyki. Nożyński powiedział, że choć jego rola w popularnym serialu przyniosła mu rozgłos i uznanie, zmagał się z dużymi problemami psychicznymi. Kiedy zagrałem w "Ślepnąc od świateł", myślałem, że cały świat się dla mnie otworzył. Ludzie mówili, że wygrałem na loterii, że złapałem pana Boga za nogi, a tak naprawdę zmagałem się tam gdzieś w środku z samym sobą. Depresja pochłaniała mnie prawie całkowicie. Potrafiłem rano wstać, położyć się na kanapie i leżeć cały dzień pod kocem - powiedział Nożyński. Spotkałem Izę. Powiedziała mi, że sukces to jest moment, a taniec to decyzja, która trwa. Jej energia i pasja mnie zaraziły. Wróciłem do domu i napisałem pierwszy raz od czterech lat tekst. To był tekst dla Izy i o Izie. Iza nie tylko uczy mnie tańczyć, ale wspiera mnie, inspiruje i przede wszystkim we mnie wierzy - zwierzył się Nożyński.

Piosenka Kamila Nożyńskiego dla Izy

Aktor i raper Kamil Nożyński napisał specjalny utwór dla swojej tanecznej partnerki. Był to prezent z okazji Dnia Kobiet w 2. odcinku programu "Taniec z gwiazdami”. Utwór „Dziewczyna z Mercedesa”, który opowiada o pracy z Izabelą Skierską na parkiecie, szybko przyciągnął uwagę widzów i wywołał falę entuzjastycznych komentarzy w sieci. "Tu nie ma leszczy, a ona jest twarda. Nie ma, że boli, uczy mnie tańca. To nie balety, tylko powaga. »Taniec z Gwiazdami«, po finał jazda. Dziewczyno z Mercedesa, czemu mi w głowie mieszasz? Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku." - brzmi fragment piosenki.

Fani na tropie romansu w "Tańcu z gwiazdami"

Słowa Kamila Nożyńskiego i piosenka dla Izabeli Skierskiej naprowadziły internautów na trop romansu. "Nie chcę nic mówić, ale Iza i Nożyński mają się ku sobie';" "Dobra, Nożyński zabujał się w Izce. Szybko poszło"; "A już myślałam, że tylko ja to widzę. Oni mają między sobą jakąś chemię" - napisali m.in. widzowie w sieci.

Życie prywatne Kamila Nożyńskiego

Kamil Nożyński stara się oddzielać je od kariery zawodowej. W wywiadach mówi niewiele o swoich relacjach czy partnerce, ponieważ - jak sam zaznacza - chce chronić bliskich przed nadmiernym zainteresowaniem mediów. Wiadomo jednak, że ceni spokój i stabilność, a czas wolny najchętniej spędza z rodziną oraz przyjaciółmi. Wiadomo, że przez wiele lat był w związku z Moniką. W 2022 roku pojawiły się plotki o rozstaniu się pary. Kamil Nożyński skomentował wtedy, iż dla dobra swojej rodziny nie komentuje tego typu tematów publicznie. Ma dwóch synów.