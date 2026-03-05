Podcast "WojewódzkiKędzierski" powrócił z nowym sezonem. W studiu pojawił się zaskakujący duet - Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel. Podczas rozmowy celebryci rozliczyli się z rozwodami.

Marcin Hakiel o byłej żonie - "ta osoba"

Odpowiedź na pytanie o dobre strony byłej żony okazało się trudne dla Marcina Hakiela. O Katarzynie Cichopek przez cały odcinek mówił: "moja była", "ta osoba". "Nie wiem, jak jest dzisiaj, bo nie znam tej osoby, jaką jest dzisiaj" - zaczął. "Teraz na pewno mogę powiedzieć, że to jedna z najlepiej tańczących gwiazd w historii całego tego show telewizyjnego. Na pewno ciężko pracowała - krew, pot i łzy zostawiła na salach" - zdobył się na kilka dobrych słów. Tancerz wyjawił też w podcaście, że w pewnym momencie musiał skorzystać z usług prywatnego detektywa, by potwierdzić swoje przypuszczenia o nielojalności żony. Powiedział też, że to przez Katarzynę Cichopek "wyleciał" z "Tańca z gwiazdami".

Paulina Smaszcz o zaletach Macieja Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłego męża, jednak gdy Kuba Wojewódzki poprosił ją o wskazanie zalet Kurzajewskiego, zrobiła to bez wahania. "Jest to bardzo ciężko pracujący, utalentowany, mądry mężczyzna, który przez wiele lat był wspaniałym, cudownym partnerem, którego kochałam nad życie, i wspaniałym ojcem. Ja chcę to pamiętać" - przyznała.