Piotr Cyrwus jest aktorem, którego przez wiele lat widzowie kojarzyli głównie z rolą Ryśka Lubicza w serialu "Klan". Kilkanaście lat temu aktor zdecydował się odejść z tej produkcji. Od tamtego czasu można go było zobaczyć w wielu produkcjach. Ostatnio m.in. w serialu "Przyjaciółki" emitowanym w Polsacie, czy filmach "Święto ognia" i "Kobieta z...". Można go również zobaczyć na teatralnej scenie w spektaklach takich jak "Optymiści" czy "Gdy kota nie ma".

Kogo Piotr Cyrwus gra w "Szpitalu św. Anny"?

Teraz Piotr Cyrwus dołączył do obsady serialu "Szpital św. Anny". Wciela się tam w postać nowego dyrektora Jacka Streckera, który będzie się starał zaprowadzić nowe porządki. To trochę czarny, trochę ludzki charakter- tak o swoim bohaterze mówi Piotr Cyrwus. Myślę, że pewnego rodzaju nową jakość nie tylko w szpitalu wprowadzę, ale i w moim życiu zawodowym. Widzowie znają mnie głównie z dobrej albo komediowej a tu mogę pokazać się z jeszcze innej strony - dodaje aktor w rozmowie z Dziennik.pl.

Piotr Cyrwus po latach wrócił do Krakowa

Zdjęcia do serialu "Szpital św. Anny" powstają w Krakowie. W tym mieście aktor spędził wiele lat. Wracam do Krakowa i jest mi bardzo przyjemnie, bo parę razy już na ulicy spotkało mnie takie stwierdzenie: "O, Piotr Cyrwus, nasz aktor"- opowiada aktor. Dodaje, że ten Kraków, który znał sprzed 14 lat bardzo się zmienił. Jest inny, ale nadal fascynujący - stwierdza.

Piotr Cyrwus myśli o emeryturze

Piotr Cyrwus w rozmowie z Dziennik.pl wyznał też, że powoli myśli o emeryturze. Miałem już odłożyć to pióro, ale powiedziałem sobie, że skoro tak fajnie idzie w TVN, rola mi się rozkręca, to jeszcze pięć lat zostanę, żeby przez te pięć lat te propozycje były ciekawe, takie które dalej by mnie fascynowały, żebym dalej miał fan, jak to mówi młodzież, z uprawiania tego zawodu - mówi aktor. Zapytany o to, co ma zamiar robić na emeryturze, odpowiada, że ma bardzo dużo pomysłów.

Podróżuję po świecie, jestem sportowcem, chociaż też widzę, że siły są coraz mniejsze i powoli te sporty może będę musiał porzucić, ale staram się być aktywny. Narciarstwo, tenis to są dwa moje ulubione sporty, ale też biegam - mówi Piotr Cyrwus. Zapytany o to, czego mu życzyć odpowiada, że przede wszystkim formy psychicznej. Jeżeli nie mamy tego pogodzenia z sobą, ciała, z duszą, to wtedy jest ciężko - stwierdza aktor.