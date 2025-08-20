Ruda z Red Lips już niebawem zostanie mamą

Jakiś czas temu Ruda z Red Lips podzieliła się ze światem radosną nowiną. Okazało się, że ona i jej mąż mąż Łukasz Lazer już niebawem zostaną rodzicami. Wyznali, że bardzo długo starali się o dziecko.

Ruda z Red Lips długo starała się o dziecko. "Traciliśmy wiarę"

To była długa droga. Droga pełna trudności, łez, niepewności i milczących pytań bez odpowiedzi. Droga, na której przyszło nam doświadczyć kilku bolesnych strat - takich, z którymi wciąż trudno się pogodzić. Były momenty, gdy traciliśmy wiarę. I takie, w których żal przeradzał się w cichy bunt, a potem w skrajne wyczerpanie - fizyczne, emocjonalne, każde - pisała w sieci Ruda.

Ale przyszła też nadzieja. Niepewna, nieśmiała - ale prawdziwa. Z niedowierzaniem, radością i ogromną wdzięcznością. Dziś możemy z drżącymi sercami powiedzieć: czekamy - dodała.

Ruda z Red Lips ogłosiła płeć dziecka. Chłopiec czy dziewczynka?

Piosenkarka nie ukrywała, że trzy razy straciła ciążę. Obecnie Ruda jest w 8. miesiącu ciąży. Do tej pory nie zdradziła płci dziecka. Zrobiła to dopiero podczas występu na Top of The Top Festival. Piosenka Red Lips "Golden hour" zakwalifikowała się do konkursu o Bursztynowego Słowika w Sopocie.

Na scenie wystąpiła w kreacji odsłaniającej jej brzuch. Widniał na nim napis: IT'S A BOY! To oznacza, że Ruda i jej mąż już niebawem powitają na świecie synka.