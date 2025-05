Kasia Moś o tym, że zostanie mamą, ogłosiła jesienią 2024 roku. Informację o ciąży przekazała w dosyć oryginalny sposób. Piosenkarka nagrała wideo, na którym leży w łóżku a wokół niej ma swoich czworonożnych przyjaciół, którzy czekają na narodziny pociechy.

Kasia Moś urodziła. Jej syn jest już na świecie

Ojcem dziecka jest Łukasz Grabarczyk. Kasia Moś już jakiś czas temu zdradziła, że jej syn będzie miał na imię Amadeusz. 16 maja piosenkarka przekazała kolejne radosne informacje. Okazuje się, że jej syn jest już na świecie.

Mały Amadeusz urodził się tydzień temu, ale wokalistka poczekała z podzieleniem się tym ze światem. Pokazała zdjęcie syna i nagrania ze swoją pociechą.

Kasia Moś pokazała syna w sieci. Tak wygląda Amadeusz

Na filmiku widać, jak maluch wykonuje osobliwy gest a dokładnie pokazuje środkowy palec. To już tydzień, od kiedy się mną opiekujecie frajerzy!! - brzmi opis pod zdjęciem.

Kilka dni przed porodem Kasia Moś była gościem "Halo tu Polsat". Opowiedziała wówczas o trudnym ostatnim okresie ciąży.

Kasia Moś została mamą. Kiedy wróci do pracy?

Wyznała, że zmaga się z bólami kręgosłupa i przyznała, że jest gotowa na narodziny synka w każdej chwili. Zapowiedziała też, że zamierza szybko wrócić do pracy.

Zamierzam za miesiąc wrócić do pracy, więc szybko. Do końca pracowałam, do końca starałam się być na chodzie i taka zaangażowana życiowo i zawodowo. Nie wyobrażam sobie takiej długiej przerwy, bo praca daje mi ogromną satysfakcję i radość - powiedziała Kasia Moś.