Daniel Martyniuk niedawno został ojcem

Daniel Martyniuk to kontrowersyjna postać polskiego show-biznesu. Syn króla disco polo słynie z wybuchowego charakteru i awantur, które wszczyna i o których często pisze w sieci.

Reklama

Swego czasu doszło do burdy z jego udziałem w hotelu w Zakopanem. Daniel Martyniuk ma na swoim koncie także zakończone w atmosferze skandalu pierwsze małżeństwo. Bywało, że publicznie prał rodzinne brudy i niepochlebnie wypowiadał się na temat swojego ojca w sieci. Wydawało się, że wreszcie będzie szczęśliwy u boku swojej nowej partnerki, z którą doczekał się swojego drugiego dziecka. Niedawno powitał na świecie swojego syna Floriana.

Daniel Martyniuk żąda przeprosin od żony

Niestety. Wszystko wskazuje na to, że w życiu Daniela znowu jest burzliwie. Świadczy o tym wpis, jaki zamieścił w sieci. Na jego Instagramie pojawiła się relacja, która rozeszła się po sieci. W opublikowanym wpisie Daniel Martyniuk uderza w swoją żonę i nie przebiera w słowach.

Moja żona ma mnie przeprosić. Co ja jest śmieć jakiś? Nara. Albo przeprasza, albo będę ją jechał, dopóki nie weźmie rozwodu - napisał Martyniuk. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, czy nie jest to zapowiedź kolejnego głośnego rozwodu Daniela.

Koniec małżeństwa Martyniuków? Co na to żona Daniela?

Żona Daniela nie skomentowała na razie tego wpisu. Nie wiadomo, więc czy to rzeczywiście początek kolejnej sądowej batalii młodego Martyniuka czy para jednak dojdzie do porozumienia. Czas pokaże... - cytując klasyka, czyli Zenka Martyniuka.