Opowieści o jedzeniu i smakowite przepisy to jest to, co widzowie lubią najbardziej. Kulinarne programy cieszą się zawrotną wręcz popularnością. Mowa np. o "Kuchennych rewolucjach czy cyklu "MasterChef". Na wielkie gwiazdy wyrośli m.in. Magda Gessler, Karol Okrasa, Pascal Brodnicki, Robert Makłowicz czy Tomasz Jakubiak.

Obiecująca kulinarna podróż w TVP

Nowa ramówka TVP2 zawiera wiele nowości. Np. w TVP2 zadebiutuje nowy program kulinarny, który zabierze widzów w podróż po niezwykle bogatej historii polskiej kuchni. "Rosół polski" to nowy program, który poprowadzą niezwykle znani i cenieni w świecie gastronomii Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron. Duet restauratorów, którzy stworzyli tak kultowe miejsca na kulinarnej mapie Polski jak np. Kapłony i Szczeżuje à la carte czy warszawski lokal Solec 44.

W programie widzowie TVP2 poznają poznać nazwy i smaki dań, które współczesnym Polakom mogą wydawać się zupełnie nieznane, jak choćby bigosek śpikowy, umrzyk czy wspomniany gąszcz. Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, wykorzystując swoje bogate doświadczenie, odkryją przed widzami sekrety regionalnych potraw, które stanowią o unikalności polskiej kuchni. Od tradycyjnych receptur po nowoczesne interpretacje.

Kulinarna opowieść o Polsce

"Rosół polski to gar, w którym warzy się opowieść o nas, Polakach, o naszej historii, tradycjach i zwyczajach, o międzykulturowej wymianie, do której dochodziło przez wieki na naszej ziemi. Chcemy jak najszerzej przedstawić i opowiedzieć o tym, co składa się na tę fantastyczną część kultury, jaką jest kuchnia i stół, przy którym od wieków spotykają się ludzie. Chcemy pokazać, że kuchnia polska to zjawisko złożone, budowane przez wiele wieków, które może zaskoczyć zarówno nas, Polaków, jak i tych, którzy odwiedzą nasz kraj" - mówi kucharz Aleksander Baron.

Kiedy i gdzie zobaczymy "Rosół polski"?

Pierwszy odcinek programu "Rosół polski" pojawi się na antenie TVP2 29 marca, a program będzie emitowany w każdą sobotę o godzinie 13:25. To idealny czas, by zasiąść przed telewizorem i czerpać inspiracje na weekendowe gotowanie.