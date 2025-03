Kora Sipowicz dołączyła do zespołu Maanam w 1976 roku. Wraz z tworzącym grupę Markiem Jackowskim stworzyła wiele przebojów, które do dziś zna wielu Polaków i śpiewa wielu artystów kolejnych pokoleń.

Kora - wokalistka zespołu Maanam

Maanam to zespół, który powstał w 1975 roku. Początkowo tworzyli go Marek Jackowski oraz Milo Kurtis. Po odejściu tego drugiego, do zespołu dołączył John Porter, ale i on w pewnym momencie zdecydował się na swoją indywidualną, nieco inną muzyczną drogę.

Maanam - największe przeboje

Maanam zdobył popularność w latach 80. Zaczęło się od piosenki "Boskie Buenos", którą Kora wykonała na festiwalu w Opolu. To właśnie wtedy publiczność, ale i krytycy oszaleli na punkcie tego rockowo-punkowego zespołu. Porwała ich charyzma Maanamu i ostre, nieprezentowane do tej pory dźwięki. Zespół wylansował takie przeboje jak "Lucciola", "Nocny patrol", "Szare miraże" czy "Tylko tango".

Olga Jackowska a po rozwodzie z liderem zespołu Maanam - Markiem Jackowskim, Sipowicz, uznawana była za buntowniczkę, prowokatorkę, ale i prekursorkę zarówno pod kątem wokalu, jak i wizerunku scenicznego. Kora odeszła w 2008 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Wtedy też swoją działalność zakończył Maanam.

"Falowanie i spadanie – pamięci Kory" w TVP

TVP postanowiła zorganizować specjalny koncert "Falowanie i spadanie – pamięci Kory". Widzowie będą mogli usłyszeć w nim największe przeboje Kory i Maanamu takie jak "Krakowski spleen", "Lipstick on the glass" czy "Boskie Buenos". Zaproszeni do udziału w koncercie artyści prywatnie byli i nadal są wielbicielami talentu Kory.

Koncert dla Kory w TVP. Kto wystąpi?

Wśród artystów, którzy wystąpią w koncercie "Falowanie i spadanie - pamięci Kory" nie zabraknie tych, którzy znali artystkę, występowali z nią i przyjaźnili się prywatnie.

Podczas koncertu TVP "Falowanie i spadanie - pamięci Kory" wystąpią:

John Porter wspólnie z Renatą Przemyk wykona utwór "To tylko tango"

Renata Przemyk zinterpretuje też klimatyczną "Różę"

Katarzyna Chlebny – autorka, reżyserka i wykonawczyni głośnego, krakowskiego spektaklu "Kora. Boska" zaśpiewa m.in. "Krakowski spleen"

Bartosz Porczyk wykona "Lipstick on the glass"

Natalia Przybysz "Ta noc do innych jest niepodobna"

Tomasz Organek "Stoję stoję czuję się świetnie"

Bovska "Szare miraże"

Anita Lipnicka "Lucciola"

Krzysztof Zalewski "Boskie Buenos"

Anna Rusowicz "Nie poganiaj mnie bo tracę oddech"

Kiedy emisja koncertu dla Kory w TVP?

Podczas koncertu "Falowanie i spadanie - pamięci Kory" widzowie nie tylko usłyszą piosenki Maanamu, ale też jej archiwalne wypowiedzi, pełne żartu, charyzmy i buntu przeciwko niesprawiedliwości świata.

Koncert poprowadzi prezenter TVP i aktor - Łukasz Nowicki. Prywatnie przyjaciel Kory i jej rodziny. Artystom towarzyszył będzie zespół pod kierownictwem Grzegorza Urbana, autora aranżacji proponowanych w koncercie utworów. Koncert "Falowanie i spadanie – pamięci Kory" zostanie wyemitowany w piątek (28 marca) o godz. 20:45 w TVP2.