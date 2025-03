Magda Gessler na co dzień pracuje bez wytchnienia. Raz na jakiś czas robi sobie jednak przerwę, żeby naładować akumulatory. Teraz wypoczywa na egzotycznej wyspie w towarzystwie ukochanego. Zrelaksowana pokazała w mediach zdjęcie z wakacji. Postawiła na naturalność. Co na to jej fani?