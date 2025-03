Gabi Drzewiecka to jedna z bardziej znanych dziennikarek muzycznych. Przez kilka ostatnich lat związana była ze stacją TVN. Przeprowadzała wywiady z gwiazdami estrady, prowadziła koncerty i imprezy organizowane przez stację. Można ją było zobaczyć także w "Dzień dobry TVN".

Gabi Drzewiecka odeszła z TVN

Niedawno Gabi Drzewiecka ogłosiła, że rozstaje się ze stacją. To była dla mnie trudna decyzja, ale przyszedł czas, żeby ją podjąć. Dzisiaj złożyłam wypowiedzenie i zakończyłam współpracę ze stacją TVN.Dziękuję za ponad 10-letnią przygodę, podczas której miałam okazję rozwijać się jako dziennikarz muzyczny, a także prowadziłam programy, festiwale oraz największe imprezy masowe. Całej stacji życzę jak najlepiej. Poznałam tu mnóstwo ludzi, z którymi niezależnie od mojej decyzji będzie mnie łączyć przyjaźń. Przyszedł czas na inną drogę- napisała na swoim Instagramie.

Reklama

Gabi Drzewiecka trafi do TVP?

Wielu jej fanów zastanawiało się, gdzie teraz będzie pracowała Gabi Drzewiecka. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem widzowie zobaczą ją w TVP. Jak donosi Onet.pl pod budynkiem na Woronicza widziano Joannę Sumirską i Łukasza Riedela, którzy reprezentują dziennikarkę. To oni mają ustalać ostatnie szczegóły przejścia prezenterki do tej stacji.

Co Gabi Drzewiecka może robić w TVP?

Reklama

Agenci Gabi dopinają ostatnie szczegóły. Wypełni lukę, która była od dawna. W TVP nie było dziennikarki muzycznej, a Gabi jest jedną z najlepszych w polskiej telewizji. Przed nią wiele wyzwań, nie tylko własny program muzyczny - mówi informator Onetu.

Być może Gabi Drzewiecka pojawi się na wizji już niebawem podczas Gali Fryderyków, które wracają do TVP. Jeśli transfer dojdzie do skutku z pewnością zobaczymy ją podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.