Magdalena Ogórek była gwiazdą TVP za czasów rządów PiS. Zniknęła z ekranu razem z całą grupą dziennikarzy, którzy nadaktywnie popierali ówczesną władzę. Po wielu miesiącach przerwy wróciła na ekran, do telewizjiwPolsce24. W najnowszym wywiadzie twierdzi, że jeśli chodzi o ostatnie kilka lat pracy, to nie ma sobie nic do zarzucenia, podkreśla profesjonalizm swój i kolegów, m.in. Michała Adamczyka. "Dla mnie publiczna telewizja w obecnym kształcie jest rozdziałem zamkniętym" - podkreśla.