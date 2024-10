Grażyna Torbicka to jedna z najbardziej znanych i cenionych prezenterek. Przez lata występowała na antenie TVP. Pracę w tej stacji Grażyna Torbicka rozpoczęła w latach 80. Zaczynała w 1985 roku od działu literackiego. Potem przeszła do TVP2. Prowadziła m.in. festiwale w Opolu oraz Sopocie. W latach 90. na antenie TVP2 pojawił się jej autorski program "Kocham Kino".

Grażyna Torbicka wróci na antenę TVP?

Gdy w stacji zmieniła się władza Grażyna Torbicka odeszła i pojawiała się gościnnie m.in. w TVN. Doszło do tego w 2016 roku. Po 31 latach pracy w Programie 2 TVP poczułam, że to dobry moment by spojrzeć na świat z innej perspektywy - napisała na Facebooku.

Władze stacji myślą o reaktywacji Grażyny Torbickiej

Teraz, jak wynika z informacji, do których dotarł "Super Express" prezenterka wróci na antenę nadawcy publicznego. Władze TVP myślą o przywróceniu programu "Kocham Kino". Na razie jednak pojawi się w nieco innej roli.

Grażyna to prawdziwa ikona i jej powrót do TVP to piękny symbol, o który od dawna zabiegano. Poprowadzi swój autorski program przed "Teatrem Telewizji", gdzie będzie robić to, z czego jest znana i za co pokochali ją widzowie - prowadzić rozmowy z twórcami - mówi informator "Super Expressu".