Kilka miesięcy temu wiele gwiazd musiało pożegnać się z TVP. Wśród nich byli m.in. Michał Adamczyk, Magdalena Ogórek, Marta Kielczyk, Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski.

Jakie programy poprowadzą byłe gwiazdy TVP?

To właśnie oni już niebawem powitają widzów w nowej stacji wPolsce24. Grafiki z gwiazdami kanału na profilach społecznościowych opublikowała stacja wPolsce.pl, która emitowana jest od kilku lat w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych. Na zdjęciach pojawili się także inni dziennikarze i publicyści, którzy wcześniej współpracowali z TVP a teraz związali się ze stacją wPolsce m.in. Dorota Łosiewicz, Wojciech Biedroń, Marta Piasecka i Marcin Wikło.

Świetna ekipa! A to tylko część @wPolscepl - napisał na platformie X Michał Karnowski, członek zarządu ds. wydawniczych we Fratrii. Na antenie nowej stacji ma pojawić się program informacyjny "Wiadomości". Będzie on pokazywany codziennie o godz. 19.30.

Magdalena Ogórek, Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski, którzy będą tworzyć publicystykę na antenie wPolsce24.

Kiedy wystartuje nowy kanał telewizyjny?

Kanał wPolsce24, jak piszą wirtualnemedia, ma mieć charakter informacyjno-publicystyczny i nadawać 24 godziny na dobę. Kanał ma wystartować już 2 września.