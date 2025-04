Polsat ujawniła, że jedną z uczestniczek 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie Edyta Herbuś. Internauci natychmiast przypomnieli jej nieudany występ sprzed 18 lat w pierwszym sezonie "Jak oni śpiewają?". W jury zasiadała wtedy Elżbieta Zapendowska.

Specjalistka od emisji głosu, mimo upływu czasu, nie zapomniała o udziale Edyty Herbuś w muzycznym show. Nadal też nie zmieniła zdania o jej umiejętnościach wokalnych.

"Bozia jej talentu do śpiewu nie dała"

Nie pamiętam już nawet, jak ona wygląda. Wiem za to, że tam były mocne problemy ze słuchem i strasznie się jej słuchało. To akurat trudno zapomnieć. Bozia jej talentu do śpiewu nie dała. Słoń jej na ucho nadepnął, więc fałszowała i tyle - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

"Zdrówka życzę i wszystkiego dobrego"

W rozmowie z Pudelkiem Edyta Herbuś odniosła się do tej krytyki. Podkreśliła, że od jej ostatnich "popisów wokalnych" minęło już wiele lat, a ona od tego czasu bardzo rozwinęła się jako artystka.

Ja od ostatniego czasu, kiedy brałam udział w takim programie rozrywkowym, telewizyjnym, minęło 18 lat. Teraz jestem tak w innym miejscu. Aż żal, że się pani Ela zatrzymała na tym etapie, ale zdrówka życzę i wszystkiego dobrego. I tak jak mówię - odkąd 18 lat temu brałam udział w takim programie, cały ten czas spędziłam w teatrze, na pracy, na rozwoju, na bezpośrednim kontakcie z publicznością, z widzem - powiedziała Herbuś.

To nigdy nie była moja znajoma i raczej nie będzie. Jest to jakaś pani, która po 18 latach niewidzenia człowieka myśli, że coś o nim wie. Nie wie, więc to nawet nie jest opinia, bo co ona zobaczyła? Jeszcze się program nie zaczął, na litość boską - podsumowała Edyta Herbuś krytykę Elżbiety Zapendowskiej.