"Barwy szczęścia" odcinek 3167 - środa, 09.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk (Zbigniew Suszyński) nadal szuka ofiar wśród młodych, łatwowiernych dziewczyn. Tym razem jego wybór padnie na Lindę, dziewczynę, która szybko ulegnie jego urokowi. Henryk zaprosi ją na randkę do eleganckiej restauracji i będzie tak czarujący, że Linda zacznie mu ufać.

Do akcji w 3167 odc. "Barw szczęścia" wkracza syn Henryka

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do przełomowej sceny. Wiktor zorientuje się, że jego ojciec znów poluje na młode dziewczyny. Będzie śledził Henryka, podejrzewając, że może znów próbować skrzywdzić kolejną kobietę. Gdy Wiktor zobaczy ojca z młodą dziewczyną, postanowi go zdemaskować. Jak na to zareaguje Henryk? Czy Linda ocali życie?