Elżbieta Zapendowska gościła w podcaście Żurnalisty. To specjalistka od emisji głosu i umiejętności wokalnych. Współpracowała m.in. z Edytą Górniak, Dodą czy Anną Wyszkoni. Popularność zdobyła, zasiadając w jury tak popularnych programów jak "Idol" czy "Must Be The Music".

Kilka lat temu 77-letnia obecnie Elżbieta Zapendowska wycofała się z show-biznesu. Ma poważne problemy ze wzrokiem. Śledzi jednak uważnie, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej. W rzadko udzielanych wywiadach odnosi się do tego.

Elżbieta Zapendowska ocenia Sylwię Grzeszczak

Podczas niemal dwugodzinnej rozmowy z Żurnalistą, Elżbieta Zapendowska poruszyła wiele tematów związanych z jej życiem oraz przemysłem muzycznym. Mówiła także o Sylwii Grzeszczak, która teraz jest wielką gwiazdą sceny pop. Piosenkarka zaczynała karierę jako 16-latka w programie "Idol", w którym jurorką była Elżbieta Zapendowska.

Reklama

Specjalistka uważa, że Sylwia Grzeszczak jest bardzo utalentowaną wokalistką, ale źle dobiera sobie repertuar. Elżbieta Zapendowska uważa, że piosenkarka wykonuje utwory, które są banalne i pozbawione głębi. Podkreśliła, że potencjał artystki mógłby być lepiej wykorzystany, gdyby wybierała ambitniejsze kompozycje.

Sylwia Grzeszczak nie jest wybitna. Jest bardzo zdolną wokalistką, która śpiewa pierdoły głupie i beznadziejne - powiedziała Elżbieta Zapendowska.

Elżbieta Zapendowska o polskiej scenie muzycznej

Ekspertka nie ma najlepszego zdania o tym, co się dzieje na polskiej scenie muzycznej. Zwróciła uwagę, że wielu utalentowanych wykonawców nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Śpiewają łatwo wpadające w ucho utwory i idą drogą komercji. Nie stawiają na oryginalność i szukanie swoich form ekspresji muzycznej.