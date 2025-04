Kolejny sezon programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zapowiada się bardzo ciekawie. Polsat ujawnia nazwiska osób, które jesienią powalczą o zwycięstwo w dwudziestej drugiej już edycji muzycznego show. Właśnie ogłoszono, że w gronie uczestników znalazł się aktor Andrzej Nejman, którego widzie pokochali m.in. za rolę w "Złotopolskich. Dołączy do takich gwiazd, jak: Edyta Herbuś, Natalia Muiangi, Modest Ruciński, Julia Żugaj i Krystian Ochman.

"Jeśli ktoś potrafi wcielić się dosłownie we wszystko - to właśnie on! Andrzeju, scena "TTBZ "już na ciebie czeka! - napisano na oficjalnym profilu programu "Twoja twarz brzmi znajomo" na Instagramie.

Kiedy nowa edycja "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wraca jesienią 2025, a nowe odcinki 22. edycji będą emitowane w Polsacie, prawdopodobnie w piątkowe wieczory. W wiosennej ramówce Polsatu miejsce tego show zajął inny program muzyczny - "Must Be The Music".

Kariera Andrzeja Nejmana

Andrzej Nejman debiutował na ekranie jako dziecko. Zagrał Felka Miecucha w filmie "Rozalka Olaboga". Widzowie TVP Pokochali go za rolę Waldka Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy". Później mogliśmy oglądać go w takich filmowych hitach jak "Poranek kojota", "Szamanka", "Spona" czy "Żeby nie było śladów".

Teraz Andrzej Nejman wystąpił np. w komediowym hicie "1670", gdzie wciela się w szlachcica Władysława, czy też polsatowski serialu "Teściowie", w którym gra Roberta.

Andrzej Nejman przez 13 lat był dyrektorem Teatru Kwadrat w Warszawie - także grał i reżyserował. Teraz prowadzi przestrzeń twórczą "Nejman Studio" oraz teatr impresaryjny "Nejman Komedie".