Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za wręcz wzorową parę. Nic nie zapowiadało rozpadu ich związku. Małżeństwo z sześcioletnim stażem wychowywało dwie córeczki.

Zaskakujące rozstanie

Kiedy media obiegły wieści o rozpadzie małżeństwa, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela długo nie odnosili się do tych informacji. Dopiero po pewnym czasie aktorka "Klanu" wybrała się do show Kuby Wojewódzkiego, by tam potwierdzić te doniesienia. Niedługo później wywiadu udzielił też Pela. Wyjawił, że decyzja partnerki była dla niego zaskoczeniem. Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, co ludzie odbierają jako stawianie siebie w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków - wyznał w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Reklama

Kiedy rozprawa rozwodowa?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nadal pozostają w formalnym związku, mimo że od ich rozstania minęło kilka miesięcy. W wywiadach wielokrotnie wspominali o rozwodzie. Sami zainteresowani nie informowali, jak będą przebiegać formalności i na jakim etapie jest ich rozprawa rozwodowa. Osoba z otoczenia byłej już pary w rozmowie z Pudelkiem wyjawiła, co wie na ten temat. Jak się okazuje, chcą uniknąć przeciągającego się procesu, więc pracują nad ugodą.

"Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się rozprawa. Agnieszka i Maciek przygotowują ugodę, żeby obyło się bez ciągania przez lata po sądach. W tym celu spotykają się na ustaleniach z pełnomocnikami" - zdradził informator Pudelka.