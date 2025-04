Gwiazda "M jak miłość" bardzo dynamicznie prowadzi swoje media społecznościowe. Odważnie wyraża opinie na różne tematy i pokazuje często dość odważne zdjęcia. Anna Mucha ma jednak jedną zasadę - nie pokazuje twarzy dwójki swoich dzieci. Teraz zelektryzowała fanów wyznaniem. Opublikowała też zdjęcie, na którym pozuje razem ze swoi partnerem, Jakubem Wonsem.

Anna Mucha zrobiła fanom niespodziankę

Anna Mucha 13 kwietnia opublikowała na Instagramie zdjęcie z Jakubem Wonsem. Fotografia zwraca uwagę, ponieważ uśmiechnięta para pozuje w towarzystwie psa. Szczeniaka, prawdopodobnie rasy Cockapoo - mieszanka pudla i angielskiego Cocker Spaniela - trzyma na rękach ukochany aktorki. A pod zdjęciem widnieje podpis: "Nasz najnowszy projekt. Na lata. Zostaliśmy rodzicami!" - napisała Mucha.

"Najlepsze, co może spotkać człowieka"

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. Internauci są zachwyceni. "Patrząc na to maleństwo, to projekt członek rodziny na cudowne lata; Cudowny; Piękny; O tak! Pies to najlepsze co może spotkać człowieka!" - pisali. Znaleźli się też tacy, którzy podkreślali, że lepiej jest adoptować psa niż kupować rasowe i drogie. Aktorka nie odpowiedziała jednak na te komentarze.