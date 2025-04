Małgorzata Tomaszewska od kilku miesięcy skupia się głównie na swoim życiu prywatnym. W lutym 2024 roku została mamą małej Laury. Ma też syna Enzo z poprzedniego małżeństwa.

Czy Małgorzata Tomaszewska weźmie ślub z Robertem?

Ojcem jej drugiego dziecka jest tajemniczy Robert. Małgorzata Tomaszewska konsekwentnie ukrywa jego tożsamość. Nie pokazuje się z nim publicznie a na zdjęciach zamieszczanych w mediach społecznościowych prezentuje go tak, by nie widać było jego twarzy.

W najnowszym wywiadzie Małgorzata Tomaszewska została zapytana o to czy zamierza wziąć ślub z Robertem i czy zamierza zrobić to w najbliższym czasie. Była prezenterka TVP odpowiedziała, że "nie znalazła na to czasu".

Co więcej - powiem, nie dość, że nie znalazłam w kalendarzu, to jeszcze nie znalazłam w głowie tego czasu, żeby w ogóle o tym na spokojnie pomyśleć. Nie wiem, jak to będzie, czas pokaże– powiedziała Małgorzata Tomaszewska.

Czy partner Małgorzaty Tomaszewskiej szanuje jej decyzję?

Zapytana o reakcję narzeczonego oraz to czy szanuje jej decyzję, potwierdziła, że tak. Ale to chyba bardziej on nie znajduje na to czasu, więc jesteśmy w podobnej sytuacji. Nie ma parcia żadnej ze stron– stwierdziła Tomaszewska w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Czy Małgorzata Tomaszewska jest w związku z Olkiem Sikorą?

Nazwisko Małgorzaty Tomaszewskiej wielokrotnie było łączone z Olkiem Sikorą. Pojawiały się domysły, że to prezenter jest ojcem drugiego dziecka prezenterki. Para przez kilka ostatnich lat pracowała wspólnie w TVP. Obydwoje prowadzili "Pytanie na śniadanie".

W wielu wywiadach dementowali doniesienia o tym, że są parą. Od pewnego czasu Olek Sikora i Małgorzata Tomaszewska zamieszczają na Instagramie wspólne nagrania. W jednym z nich odpowiadali na najczęściej zadawane im pytania. Jednym z nich było właśnie to czy Olek Sikora jest dzieckiem Małgorzaty Tomaszewskiej. Obydwoje zdementowali te pogłoski.