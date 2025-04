Elżbieta Zapendowska to specjalistka od emisji głosu, nauczycielka śpiewu. Przez wiele lat zasiadała w jury programów "Idol", "Jak oni śpiewają" czy "Must Be the Music. Tylko muzyka". Pamięta występy Edyty Herbuś, która była jedną z uczestniczek polsatowskiego show.

"Brak nie tylko talentu, ale również charyzmy"

Brak ci nie tylko talentu, głosu i słuchu, ale również charyzmy i osobowości. Osobowość poznaje się bez słów, na scenie. Trzeba mieć talent, a talentu nie ma - powiedziała Elżbieta Zapendowska w 2007 r. po występie Edyty Herbuś w "Jak oni śpiewają".

Przez 20 lat Elżbieta Zapendowska nie zmieniła zdania na temat umiejętności wokalnych Edyty Herbuś. Niedawno ogłoszono, że tancerka będzie jedną z uczestniczek programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W rozmowie z "Super Expressem" słynna ekspertka od emisji głosu skomentowała ten fakt.

"Dawno nie było zadymy?"

Dawno nie było zadymy, co? No to wraca do śpiewania i będą emocje, na co pewnie różni ludzie liczą. Nie pamiętam już nawet, jak ona wygląda. Wiem za to, że tam były mocne problemy ze słuchem i strasznie się jej słuchało. To akurat trudno zapomnieć - powiedziała Elżbieta Zapendowska. Bozia jej talentu do śpiewu nie dała. Słoń jej na ucho nadepnął, więc fałszowała i tyle - dodała ekspertka.