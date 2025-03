Magda Mołek mniej więcej rok temu poinformowała, że rozwodzi się ze swoim drugim mężem, Maciejem Taborowskim. Stało się to 6 marca 2024 r. "Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę Was poinformować, że musiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem. Proszę o uszanowanie tego trudnego momentu" - poinformowała w poście na Instagramie.

Kim był pierwszy mąż prezenterki, Daniel Lewczuk?

Przedsiębiorcę Daniela Lewczuka Magdalena Mołek poznała po tym, jak rozstała się ze swoim partnerem Remigiuszem Maścianicą, który namówił ją na przeprowadzkę do Warszawy. Biznesmen miał dostać jej numer telefonu od ich wspólnej znajomej, Anny Zejdler. Poszli na randkę, o której Magda Mołek tak później mówiła w wywiadach: "Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego poszłam. Może mi się nudziło? [...] Ale nie żałuję ani minuty spędzonej z Danielem. [...] On nie był sobą, spiął się, napuszył, chciał mi zaimponować. Oczywiście bez przerwy opowiadał o sobie". Potem przyszła jednak miłość i wzięli ślub.

Reklama

"Nikt nigdy nie przekonał mnie do siebie w tak krótkim czasie i w tak dziwnych okolicznościach. Daniel był na kontrakcie w Moskwie, ale przylatywał raz w miesiącu na weekend, podczas którego spędzaliśmy ze sobą 24 godziny, tylko we dwoje. A potem wyjeżdżał i... nie dzwonił. [...] Poznałam go przez maile" - opowiadała Magda Mołek w wywiadzie.

Rozwód i drugi ślub

Magda Mołek rozwiodła się z mężem, gdy zakochała się w Remigiuszu Kasztelniku. Ten związek jednak też długo nie przetrwał. Sześć lat po rozwodzie z Danielem Lewczukiem została żoną prawnika, Macieja Taborowskiego. Mają dwóch synów. Prezenterka 6 marca poinformowała o tym, że podjęła decyzję o rozstaniu.

Śmierć Daniela Lewczuka

Daniel Lewczuk zmarł 1 sierpnia 2023 r. O jego śmierci poinformował Klub Przedsiębiorczości za pomocą mediów społecznościowych i portalu LinkedIn. "Z wielkim smutkiem informujemy, że wczoraj zmarł Daniel Lewczuk - jeden z ekspertów naszego Klubu, nasz mentor, przyjaciel i wspaniały człowiek. Daniel był ekspertem executive search, inwestorem w start-upach, mentorem i aniołem biznesu dla spółek na wczesnym etapie rozwoju. Był również autorem bestsellerowej książki pt. "4 pustynie", w której opisał swój niewiarygodny wyczyn ultramaratoński - przebiegnięcie 4 najtrudniejszych pustyni świata. Obecnie był w trakcie pisania kolejnej książki, a we wrześniu miał być jednym z mentorów podczas naszego zjazdu dla Klubowiczów... Daniela zapamiętamy jako serdecznego przyjaciela i niezwykłego wojownika, który zawsze był gotowy do pomocy. Składamy najszczersze kondolencje dla rodziny Daniela oraz jego bliskich. Daniel, spoczywaj w pokoju" - napisał Klub Przedsiębiorczości w oświadczeniu na Facebooku, 1 sierpnia 2023 r.