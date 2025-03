Piotr Mróz zdobył popularność w serii "Gliniarze", gdzie gra rolę Kuby Roguza. Wygrał też 12. edycję "Tańca z gwiazdami". Aktor w ub.r. rozstał się z wieloletnią narzeczoną i w wywiadach mówił, że zaczyna doskwierać mu samotność. Piotr Mróz jest aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwalił się, że pojechał na wycieczkę do Dubaju. Wszystko wskazuje, że nie był tam sam.

Piotr Mróz rozczarowany Dubajem

Na profilu Piotr Mroza pojawiło się mnóstwo zdjęć z Dubaju. Na jednym z nich aktor pozował z wielbłądem. Podobny kadr pojawił się na koncie Marty Krupy, siostry Joanny Krupy. Oboje wrzucali fotografie z różnych miejsc z najpopularniejszego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Później Piotr Mróz odezwał się do fanów. Mówił w liczbie mnogiej. - Słuchajcie, no już wróciliśmy z tego Dubaju. No co mogę powiedzieć? Nie jest na pewno tak, jak sobie wyobrażałem. Jest luksusowo, ale wszyscy powtarzają, że tam jest ekstremalnie luksusowo. No stoją wieżowce, jest fajnie, ale... Czy tak luksusowo? Powiem tak, zaliczone, odhaczone. Ale żebym tam chciał wrócić? Nie sądzę - stwierdził na InstaStories. Czy Piotr Mróz i Marta Krupa byli w Dubaju razem?

Reklama

Rozstanie Piotra Mroza

Piotr Mróz na początku sierpnia 2024 roku ogłosił rozstanie z narzeczoną, modelką Agnieszką Wasilewską. Byli ze sobą pięć lat. "Doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy" - mówił aktor. Na dwa lata przed rozejściem się Piotr Mróz oświadczył się ówczesnej narzeczonej w sanktuarium w Licheniu.

Piotr Mróz chwali siostrę Joanny Krupy

Piotr Mróz i Marta Krupa już pokazywali się razem. Było to np. podczas jesiennego finału "Top Model". W udzielonym wtedy wywiadzie aktor rozpływał się nad siostrą Joanny Krupy. Piotr udzielił wówczas wywiadu "Jastrząb Post", w którym zdradził, że na imprezie TVN pojawił się właśnie dzięki znanym siostrom.

Przyszedłem tutaj z Martusią Krupą. Marta, pozdrawiam Cię, Asia też pozdrawiam. Dziękuję Wam dziewczyny za zaproszenie. No, czyli ze słynnymi siostrami K. - powiedział wówczas.

Zapytany, z którą z sióstr przyjaźni się bardziej, odparł, że bliżej mu do Marty. Bardziej z Martą. Marta jest bardzo wartościową kobietą. Wyznajemy takie podobne poglądy na świat. Jest też bardzo wierząca, co mi imponuje. Mamy ze sobą bardzo dobry kontakt. Fajnie spędzamy ze sobą czas i lubię ją - opowiadał Piotr Mróz. Na pytanie, czy razem z Martą chodzą do kościoła, odparł: Jeszcze nie ten etap. Kolegujemy się.