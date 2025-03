Powszechny program przeszkoleń wojskowych dla "każdego dorosłego mężczyzny w Polsce" zapowiedział premier Donald Tusk. MON zapewnia, że szkolenia będą dobrowolne i dostępne dla wszystkich. Chodzi m.in. o zwiększenie dostępności podstawowych szkoleń oraz krótkich kursów zapoznających z wojskiem.

Jak wynika z informacji przekazanych przez TVN24, szkolenia mają być do wyboru: jednodniowe, trzydniowe lub miesięczne; jak podano, za kilka tygodni ma ruszyć strona internetowa służąca do zapisów - za pomocą profilu zaufanego - na szkolenia w konkretnych jednostkach.

Poważna deklaracja

Temat szkoleń wojskowych pojawił się we wtorkowym wydaniu "Szkła kontaktowego". Tomasz Sianecki, który prowadził to wydanie programu, powiedział na antenie, że chce się przeszkolić. Chciałem złożyć bardzo poważną i publiczną deklarację - zaczął. I tu nie żartujemy? - dopytywał go współprowadzący Tomasz Jachimek, a Sianecki podkreślił, że mówi w pełni poważnie.

Na trzydniowe przeszkolenie, sprawdzę i obiecuję, że się zapiszę. Tu składam poważną deklarację i naprawdę to zrobię - przekazał prowadzący "Szkło kontaktowe". Tomasz Sianecki zwrócił jednak uwagę, że w jego przypadku przeszkodą może okazać się wiek. Dziennikarz w grudniu ubiegłego roku skończył 64 lata, a z dotychczas podanych informacji wynika, że zapowiadane szkolenia wojskowe dotyczą osób między 18. a 60. rokiem życia.

Nowy prowadzący w "Szkle kontaktowym"

W "Szkle kontaktowym" jeszcze w marcu ma dołączyć Piotr Gąsowski. "Bardzo się cieszę i wręcz ekscytuję faktem, iż dołączam do zespołu "Szkła kontaktowego". To jest program, który oglądam od samego początku jego powstania i zawsze z radością temu programowi i wszystkim jego twórcom kibicowałem" - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.