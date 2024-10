Piotr Mróz to aktor, którego można oglądać w serialu "Gliniarze". W jednym z najnowszych wywiadów opowiedział o swojej głębokiej wierze w Boga.

W rozmowie z Pudelkiem aktor skrytykował Halloween i namawiał czytelników do tego, by odmawiali różaniec. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła - powiedział.

Kuba Wojewódzki kpi z Piotra Mroza

Jego słowa były szeroko komentowane. Wśród tych, którzy postanowili wypowiedzieć się na ich temat, znalazł się Kuba Wojewódzki. W swoim najnowszym felietonie dla tygodnika "Polityka" postanowił zadrwić z wyznania Piotra.

W czasie wywiadu (podobno aktor) Piotr Mróz wyjął różaniec i objawił, że Halloween to obrzędy na cześć szatana i czczenie zła. Piotr w serialu "Pielęgniarki" wcielił się w postać pacjenta po wypadku na treningu. I ja na jego miejscu bym się na tym skupił - napisał Wojewódzki.

Aktor serialu "Gliniarze" odpowiada Wojewódzkiemu

Piotr Mróz nie przeszedł obojętnie obok tych słów. Postanowił odpowiedzieć na zaczepkę Wojewódzkiego i nagrał w środę wieczorem krótki film. Wrzucił go na Instagrama, ale prędko usunął. W czwartek przed południem zamieścił kolejne nagranie, na którym stwierdził, że słowa Kuby Wojewódzkiego są "absurdalne i niezrozumiałe". Wytknął mu przy okazji, że kilka lat temu "sprowokował swojego gościa do wsadzenia polskiej flagi w atrapę psich odchodów". TVN musiał zapłacić za to karę w wysokości 471 tys. złotych.

Może niech pan Wojewódzki skupi się na swoich ewidentnych porażkach, a nie szuka zasięgów? Pozdrawiam, panie Jakubie! - powiedział.