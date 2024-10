Piotr Mróz, znany z roli Kuby Roguza w serialu "Gliniarze", nie kryje się ze swoją religijnością. Na początku października aktor zwrócił się do fanów z prośbą o duchowe poświęcenie. We wpisie na Instagramie Mróz starał się zachęcić swoich obserwatorów do szczególnego uczczenia Matki Boskiej przez modlitwę różańcową. "Pamiętajcie, żeby w październiku w sposób szczególny pokłonić się Maryi" - napisał.

Teraz serialowy policjant postanowił zabrać głos w sprawie zbliżającego się wielkimi krokami Halloween, które z roku na rok cieszy się w Polsce coraz większą popularnością.

Piotr Mróz ostrzega przed Halloween

Piotr Mróz pojawił się w niedzielę na planie programu "Taniec z gwiazdami". Przypomnijmy, że razem z Hanną Żudziewicz zdobył Kryształową Kulę w 12. edycji show. Podczas wizyty w studiu Polsatu aktor udzielił kilku wywiadów. Mówił m.in. o zbliżającym się Halloween.

W październiku wyciągamy to - powiedział Mróz, wyjmując z kieszeni różaniec i zbliżając go w kierunku kamery.

Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła. Absolutnie, absolutnie nie - przekonywał aktor.

Czy Piotr Mróz daje dzieciom cukierki w Halloween?

Mróz zapewnił przy tym, że nie przyjmuje zaproszeń od znajomych na imprezy tematyczne. Dodał także, że jeśli jakieś dzieci zapukają do jego drzwi, da im cukierki z uśmiechem, sam jednak uczyłby swoje dzieci innej formy zabawy.