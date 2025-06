Jesienią mija 20 lat od startu "Tańca z Gwiazdami" w Polsce. Przebojowe show najpierw nadawał TVN, potem przejął je Polsat. Z okazji jubileuszu Polsat zapowiada wiele niespodzianek związanych z "Tańcem z gwiazdami".

Agnieszka Kaczorowska zatańczy z kobietą?

Jak do tej pory ujawniono tylko jedną uczestniczkę nowej edycji programu. Stało się to w finałowym odcinku 16. edycji "Tańca z gwiazdami". To znana projektantka Ewa Minge. parkiecie. Według najnowszych, choć nieoficjalnych doniesień, podobno pojawił się wśród producentów show pomysł, by Agnieszka Kaczorowska stworzyła duet z kobietą, ale ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Wiadomo jednak, że odtwórczyni roli Bożenki w "Klanie" pojawi się znowu w programie.

Te gwiazdy zobaczymy w "Tańcu z gwiazdami"

Pudelek podaje nazwiska trojga kolejnych uczestników, którzy podjęli się wyzwania powalczenia w tanecznych konkurencjach. W nowej edycji będzie Lanberry, którą zwolniono z "The Voice of Poland" i zatrudnienie jej w Polsacie to świetny moment, uwielbiany w stacji Olek Sikora i w końcu Sebastian Fabijański. Produkcji szczególnie zależało na udziale tego ostatniego. Miał być już wiosną, ale na ostatniej prostej się wycofał przez inne zobowiązania zawodowe i ograniczył medialną działalność niemal do zera. Wszyscy w produkcji spodziewają się, że jego udział i taki wielki powrót do rozrywki będzie hitem. Tym bardziej, że on dobrze tańczy i potrafi wzbudzać emocje jak mało kto - twierdzi informator Pudelka związany z produkcją "Tańca z gwiazdami".