Beata Kozidrak to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek oraz autorek tekstów. Jest ikoną sceny muzycznej o wyjątkowym głosie. Wylansowała wiele przebojów, m.in. "Piechotą do lata", "Józek, nie daruję ci tej nocy”, "Co mi Panie dasz", "Dwa serca, dwa smutki" czy "Biała armia".

Beata Kozidrak przed przerwą, spowodowaną chorobą, bez problemu wypełniała wielkie sale koncertowe. Publiczność razem z nią śpiewa piosenki, zna słowa na pamięć. Teraz wszyscy czekają, kiedy Beata Kozidrak znowu zacznie występować. Czy jest szansa, że stanie się to już na początku kwietnia?

Wyjątkowe wyróżnienie dla Beaty Kozidrak

Podano komunikat, że Beata Kozidrak dostała Złotego Fryderyka. Statuetkę otrzymała za wybitne osiągnięcia muzyczne, wokalne i autorstwo legendarnych tekstów. Czy gwiazda odbierze nagrodę osobiście?

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"To szczególnie cenne wyróżnienie za całokształt osiągnięć artystycznych zostało przyznane Beacie Kozidrak - wokalistce grupy Bajm i autorce setek niezapomnianych tekstów, zespołowi Walk Away – legendarnej formacji jazzu nowoczesnego, oraz profesorowi Joachimowi Grubichowi" – mistrzowi muzyki organowej w Polsce" - poinformował Związek Producentów Audio Video (ZPAV). Złotym Fryderykiem uhonorowano pośmiertnie zmarłego 1 lutego 2025 r. kompozytora muzyki rozrywkowej i filmowej Wojciecha Trzcińskiego.

Statuetki Złotych Fryderyków 2025 zostaną wręczone podczas Gali Muzyki Jazzowej 23 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas Gali Muzyki Klasycznej 30 marca w siedzibie NOSPR w Katowicach i 5 kwietnia w Tauron Arena Kraków w trakcie Gali Muzyki Rozrywkowej.

Beata Kozidrak udostępniła post w sprawie przyznania jej Złotego Fryderyka na swoim profilu. Wg fanów jest to znak, że gwiazda pojawi się na gali. Tegoroczna gala Fryderyków 2025 będzie transmitowana na żywo przez TVP.

Beata Kozidrak o powrocie do zdrowia

"Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie" - przekazała 1 stycznia Beata Kozidrak na Facebooku i Instagramie. "A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję Wasze wsparcie. Wszyscy jesteście moją Białą Armią" - dodała artystka.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

W zamieszczonym przez Beatę Kozidrak nagraniu można było usłyszeć nową wersję przeboju "Biała armia" w wykonaniu muzyków zespołu Bajm oraz takich artystów jak Igor Herbut, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Joanna Kołaczkowska, Grzegorz Skawiński, Kasia Moś, Wojciech Cugowski, czy Marcin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek z Kabaretu Ani Mru-Mru.