Piotr Mróz niezwykle głośno otwarcie mówi o swojej wierze. Nawołuje do odmawiania różańca, odradza Halloween. Gwiazdor "Gliniarzy" powoli wyrasta na eksperta. W niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat" 36-latek oraz dziennikarz Tomasz Terlikowski rozmawiali z prowadzącymi o wizytach duszpasterskich. Niespodziewanie do dyskusji włączył się Mateusz Gessler.

Piotr Mróz twierdzi, że "wiara nie jest na topie"

Podczas rozmowy stwierdził, że w wielu miejscowościach zdecydowana większość mieszkańców przyjmuje księży po kolędzie. Nieco inaczej jego zdaniem ma to wyglądać z kolei w większych miastach. - Ludzie w dużych miastach wstydzą się wiary, bo wszystko tam musi być modne, na topie - powiedział Piotr Mróz. Następnie nawiązał do medialnej burzy wokół jego przekonań. - Wiara nie jest na topie, co widać na moim przykładzie. Wystarczy, że uzewnętrznię się z czymś normalnym i od razu zostaję królem internetu. Wiara nie wpisuje się w wielkomiejski styl. Chcemy żyć szybko, bez zobowiązań - podsumował.

Co o księżach myśli Mateusz Gessler?

Do dyskusji o wierze dołączył niespodziewanie Mateusz Gessler, który w programie zajmuje się gotowaniem na żywo. Okazało się, że całkiem niedawno miał wizytę duszpasterską. - U mnie był wczoraj ksiądz. Dopiero gdy zamieszkałem w Polsce, miałem taką sytuację, że przyszedł do mnie ksiądz - wyznał. Wyjawił także szczegóły na temat spotkania. - Nie bardzo wiedziałem, jak się zachować. Całe szczęście miałem zaparzoną herbatę i ciasto. Porozmawialiśmy i ksiądz ani trochę nie próbował mnie przekonywać do swoich ideologii - przyznał. Restaurator ma jednak jeden zarzut do księży, czym zdecydował się podzielić podczas rozmowy z Mrozem. - Proboszcz powinien częściej wychodzić na ulicę do ludzi, a nie tylko raz do roku zapukać do drzwi. Albo w kościele powiedzieć: 'Jestem, kochani. Potrzebujecie czegoś?' - podsumował.

Oburzenie Piotra Mroza

My mamy taką tendencję, że z tej całej "instytucji bycia księdzem" wyciągamy wszystko, co złe. Ksiądz nam się tylko kojarzy z konkretnymi, skrajnymi schematami. Nie próbujemy poznać człowieka - odpowiedział oburzony Piotr Mróz.

Z kolei Terlikowski dodał że każdy ksiądz musi być bardzo otwartą osobą, która nie zniechęci się tym, że część parafian nie chce go przyjąć do domu. Dodajmy, że kolęda jest też trudna dla księdza, warto o tym pamiętać. Jeśli ktoś jest otwartą osobą, dynamiczną, czego się nie da wypracować, bo to jest cecha charakteru, to jemu nie sprawia problemu, że chodzi od drzwi do drzwi i w niemal każdym mieszkaniu się go odsyła albo udaje się, że nikogo nie ma, a jak wejdzie, to potrafi się odnaleźć. Nie każdy to potrafi zrobić - powiedział Tomasz Terlikowski.

Maciej Kurzajewski ratuje sytuację

Na sam koniec rozmowy Maciej Kurzajewski podsumował: My lubimy, kochamy ludzi. Staramy się im pomagać i próbowaliśmy odczarować ten wizerunek Piotra Mroza, jeśli chodzi o numer 1 w tematach wiary. On przed rozmową zdetronizował Tomasza Terlikowskiego, po czym Mateusz Gessler zdetronizował Piotra Mroza, ale na koniec na tron powrócił Tomasz Terlikowski. Ależ to była rozgrywka - dodała Katarzyna Cichopek.