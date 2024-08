Cezary Pazura poznał swoją żonę Edytę w 2007 roku, gdy ta pracowała w WARS-ie. Edyta, która wtedy była studentką, poprosiła Pazurę o autograf. To spotkanie zaowocowało dalszym kontaktem. Zakochali się, teraz wychowują trójkę dzieci.

Reklama

Jak Cezar Pazura poznał Edytę?

"Ostatni dzień maja 2007 r. Do Warsu wszedłem o szóstej rano. Nieprzytomny, ale nie na tyle, żeby nie zauważyć blondynki w białej bluzeczce z kołnierzykiem. Stała sobie spokojnie: wyprostowana, wysoka, skromna, zgrabna jak cholera. Jem tę swoją jajecznicę, patrzę na gościa, który mi ją zrobił, i myślę, że fajnie facet ma, mając taką dziewczynę, no fajnie... (byłem przekonany, że to jej sympatia) - wspominał Cezary Pazura pierwsze spotkanie z ukochaną w swojej biografii "Byłbym zapomniał".

Małżeństwo dzieli 25 lat różnicy wieku, kiedy po raz pierwszy pojawiali się na ściankach, opinia publiczna była zszokowana faktem, że wybranka Cezarego Pazury jest zaledwie rok starsza od jego córki.

Edyta Pazura o początkach małżeństwa

"Jak przetrwała pani opiekę nad dziećmi, kiedy męża nie było w domu? " - zapytała influencerkę jedna z fanek. Okazuje się, że medialna nagonka sprawiła, że nie było im łatwo. "Było mi bardzo ciężko, szczególnie w weekendy, kiedy inni całymi rodzinami szli na spacer do parku, kina, wspólny obiad, etc." -odpowiedziała Edyta Pazura.

"Wiedziałam jednak, że wówczas mamy ciężką sytuację, a każda praca była na wagę złota. Przez złą prasę Czarka nie chciano do żadnych produkcji" - relacjonowała Edyta Pazura.

Kłopoty minęły. Cezary Pazura gra, a Edyta Pazura jest jego menadżerką. Została influencerką i prowadzi firmę. Para doczekała się trójki dzieci: Amelii, Antoniego i Rity.