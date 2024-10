Edyta i Cezary Pazura są parą od ponad 17 lat. Poznali się w pociągu relacji Kraków-Warszawa. Mają trójkę dzieci, są rodzicami Amelii, Rity i Antoniego.

Edyta Pazura nie jest tylko żoną swojego męża, ale znalazła sobie zajęcie. Została menadżerką męża i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Nie stroni też od działań z zakresu współprac ze znanymi markami i tworzenia własnych biznesów.

Edyta Pazura produkuje perfumy. Tak reklamuje swoją markę

Właśnie stworzyła swoją markę perfum. Na swoim Instagramie zamieściła nagranie, na którym w ciekawy sposób promuje swój brand perfumiarski. Widzimy na nim Edytę w kuchni, ubraną jedynie w koronkowe body, która produkuje zapach w kuchni. Nagraniu towarzyszy osobliwa instrukcja.

Drogi Czytelniku. Wszyscy nagrywają teraz takie hot rolki z przepisami i jak gotują, a ja postanowiłam iść z duchem czasu i nagrać Wam rolkę z przepisem na perfumy. Zrobię perfumy dla mojego Męża i pokażę Wam jak Wy to możecie zrobić dla swojej drugiej połowy- mówi.

Pamiętajcie, że potrzebujecie takiego twardego i długiego naczynia z miarką, pipetkę i pamiętajcie, że to jest pipetka, nie mylcie z tym na "m". Do tego potrzebujemy strzykawkę, która wytworzy odpowiednie ciśnienie, oraz kuferek rozkoszy z odpowiednim sprzętem i olejami. Ja lubię dużo, więc mam dwa takie kuferki rozkoszy, ale Wy możecie kupić takie w wersji smart na Allegro -słyszymy.

Nagranie Edyty Pazury rozgrzało internet

Wybieram ulubione olejki mojego Męża, ale i moje. Zacznijcie od wyboru najlepszych olejków z kuferka rozkoszy i podzielcie na nuty głowy, serca oraz bazy. Nuta głowy to ta którą czujesz na samym początku i zadecyduje o Waszych dalszych losach. Nuty serca to te, które zostaną z Twoim ukochanym 2-4 godzin,a nuty bazy, to generalnie Wasze być, albo nie być i zostanie z Wami od kolacji po śniadanie, lub zrezygnujecie z kolacji- zakończyła.

Nagranie zamieszczone przez Edytę Pazurę rozgrzało internet. Fani nie kryli, że nie tylko im się spodobało, ale też pobudziło ich zmysły. Pod postem zaoriło się od komentarzy pełnych zachwytów.

Kompletnie nie wiem czego dotyczy rolka, bo nie mogę przestać patrzeć na Panią; Ten Czarek to jednak miał nosa… do którego pociągu wsiąść; Ja myślę, że jak mąż zobaczy cię w tym body, to ostanie o czym będzie myślał, to będą perfumy… Wyglądasz jak milion dolarów! - pisali.