Anastazja Pazura ma 35 lat, jest graficzką, zajmowała się też aktorstwem. Matką Anastazji Pazury była pierwsza żona jej ojca, Żaneta. Gdy się poznali, on miał 24 lata, ona zaledwie 16. Gdy urodziła się Anastazja, jej mama miała 19 lat.

Dzieciństwo Anastazji Pazury

Anastazja Pazura w wywiadzie dla Plejady opowiedziała m.in. o swoim dzieciństwie. Gdy matka ją zostawiła, Anatazja miała tylko cztery lata. Zanim Cezary Pazura wziął ślub z Weroniką Marczuk i razem ją wychowywali, nie było mu łatwo. "Bagaż złych wspomnień niesie tata. To jest jego młodość z małym dzieckiem. Nie bardzo mam co tu dopowiedzieć, bo byłam tak mała, że dla mnie to było po prostu dzieciństwo. Miałam zabawki, miałam co jeść, miałam kolegów i koleżanki" - przyznała Anastazja w rozmowie z Plejadą. Opowiedziała też pierwszy raz o śmierci mamy.

Mama Anastazji Pazury nie żyje

Żaneta Pazura, jak zdradził aktor w swojej biografii, zmagała się z alkoholizmem. Kobieta z dnia na dzień zostawiła rodzinę w 1994 roku i wtedy aktor musiał stanąć na wysokości zadania i samotnie opiekować się dzieckiem. Czasem zabierał ją na plan "13 posterunku". W wywiadzie dla Plejady Anastazja Pazura przyznała, że nie wie, czy jej matka kiedykolwiek chciała z nią później nawiązać jakąś relację.

"Do mnie nie dotarły próby kontaktu z jej strony. Natomiast mam kontakt z moją przyrodnią siostrą, córką mamy. Mama niestety już nie żyje. Żaneta umarła w wieku 44 lat i to wydarzyło się chyba dekadę temu. Dowiedziałam się o tym przez jej córkę. (...) Myślę, że dobrze rozumiem moich rodziców. Obydwoje musieli jakoś zareagować na ciążę. Ona miała 19 lat, rozumiem emocjonalną reakcję na to, jak potoczyło się jej życie" - wyznała Anastazja Pazura.

Anastazja Pazura o rodzinie

Anastazja Pazura ma świetne układy z rodziną ojca, z jego żoną Edytą oraz przyrodnim rodzeństwem. Lubi też córkę swojej matki, Żanety. "Moja siostra ze strony mamy też jest fantastyczna. Ma 20 lat. Spotkałyśmy się raz i teraz utrzymujemy kontakt online. Nie mieszka w Warszawie, więc nie możemy się na co dzień widywać. Ale znam ją, lubię, szanuję, życzę jak najlepiej i uważam, że jest piękna - wygląda jak mama" - powiedziała córka aktora.

O tęsknocie

Anastazja Pazura opowiedziała też o swojej tęsknocie za matką. "Żałuję, że nigdy nie miałyśmy okazji o tym pogadać, ani o niczym innym. Na szczęście tata postawił na mnie, wychował mnie, jak potrafił najlepiej i kocham go za to. A za mamą po prostu, po ludzku tęsknię. Brakuje mi najbardziej fizycznego kontaktu, chciałabym się do niej przytulić" - powiedziała w wywiadzie.

