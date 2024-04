Dagmara Kaźmierska w "Tańcu z gwiazdami" dostaje bardzo niskie noty i mimo to przechodzi do kolejnych odcinków. Widzowie głosują na w SMS-ach. Krytycy twierdzą nawet, że powinna odejść z programu i ustąpić pola tym, którzy tańczą znacznie lepiej od niej. Ona z kolei podkreśla, że nie może zawieść fanów. Marcin Hakiel, który jest partnerem Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami", zachowuje olimpijski spokój.

Marcin Hakiel nie chce komentować decyzji jurorów

Nie odnoszę się do opinii jurorów. Moim zadaniem jest trenować gwiazdę, z którą tańczę w programie. Według mnie Dagmara robi postępy i świadczy o tym sam fakt, że zatańczyła teraz dwa tańce. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że nasze choreografie nie są najbardziej skomplikowane, ale jednak przygotowujemy je i przyjmujemy z uśmiechem każdą ocenę, którą dostajemy od jurorów. Dzięki widzom jesteśmy dalej w programie i oczywiście do tego momentu, do którego momentu widzowie będą chcieli nas oglądać, będziemy tańczyć - powiedział Marcin Hakiel Plejadzie.

Marcin Hakiel o tym, że pracuje w "Tańcu z gwiazdami"

W wywiadzie padło pytanie o to, jak odnosi się do komentarzy internautów na temat jego partnerki w "Tańcu z gwiazdami".

Ja tu przychodzę do pracy, robię treningi i jadę do swojej firmy albo do rodziny. Nie mieszam się w afery i relacje między uczestnikami. Jestem tu zatrudniony do przygotowania choreografii - podkreślił Marcin Hakiel.

Jak wyglądają przygotowania do występu Conana, syna Dagmary Kaźmierskiej?

W następnym odcinku "Tańca z gwiazdami" do Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela na parkiecie dołączy syn celebrytki, Conan. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał ich występ.

Treningów jeszcze nie mieliśmy, bo Conan wrócił na studia. Będziemy dopiero zaczynać trenowanie i wymyślanie choreografii, bo często jest tak, że dopiero jak się spotykamy, to ją przygotowujemy - powiedział Plejadzie Marcin Hakiel.

Oczywiście, to będzie choreografia dopasowana i do Dagmary, i do Conana, bo moim zadaniem jest przeprowadzenie gwiazdy przez ten program tak, żeby miała dobre wspomnienia. Zrobię wszystko, żeby i Dagmara, i Conan byli zadowoleni - podsumował tancerz. .