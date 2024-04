Zgodnie z regulaminem show w przypadku, gdy ktoś rezygnuje, do programu ma prawo wrócić uczestnik, który odpadł w ostatnim odcinku. Krzysztof Szczepaniak otrzymał propozycje powrotu i przyjął ją.

Krzysztof Szczepaniak zatańczy z narzeczoną

W najbliższą niedziele znów zobaczymy go na parkiecie razem z Sarą Janicką. Para już dziś rozpocznie treningi. W niedzielny wieczór zobaczymy w ich wykonaniu rumbę. W tercecie z Sarą i swoja narzeczoną Olą Krzysztof zatańczy też walca.

Nie pierwszy taki przypadek w "Tańcu z gwiazdami"

Nie jest to pierwszy przypadek powrotu do programu. W 4. Edycji „Tańca z gwiazdami" z powodu kontuzji stopy z show wycofała się Anna Cieślak. Na jej miejsce przywrócono Ewelinę Lisowską, która w parze z Tomaszem Barańskim ostatecznie wygrała program.

Dagmara Kaźmierska może pojawić się w finałowym odcinku

Dagmarę Kaźmierską zobaczymy w finałowym odcinku programu, o ile oczywiście pozwoli jej na to zdrowie. Uwielbiana przez widzów uczestniczka wzięła udział w programie mimo poważnej kontuzji obu nóg. Tańczyła mimo bólu, jednak w ostatnim czasie doznała kolejnej bolesnej kontuzji – pęknięcia żebra. Po upadku na środowym treningu podjęła decyzję o odejściu z programu. Produkcja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dziękuje Dagmarze za udział w programie i trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia.