w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" do walki o Kryształową Kulę stanęło 12 par: Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara, Roksana Węgiel i Michał Kassin, Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, Kamil Baleja i Magdalena Perlińska, Maffashion i Michał Danilczuk, Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Maciej Musiał i Daria Syta.

Tancerzy oceniają Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Do tej pory z programu odpadło już sześć par: Adam Kszczot i Kasia Vu Manh, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara, Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz, Kamil Baleja i Magdalena Perlińska oraz Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska.

Wybuczany wynik szóstego odcinka "Tańca z gwiazdami"

Wyniki głosowania w szóstym odcinku bardzo nie spodobały się fanom. Wielu z nich Aleksa Mackiewicza typowało na zwycięzcę tej edycji. Została za w grze to Dagmara Kaźmierska, oceniona przez jurorów na 19 punktów. Decyzja ta wprawiła w osłupienie nie tylko jurorów, ale i widzów w studiu, którzy zaczęli buczeć. W komentarzach na instagramowym profilu show zawrzało.

Produkcja "Tańca z gwiazdami" przypomina zasady

Produkcja programu "Taniec z gwiazdami" postanowiła teraz przypomnieć zasady programu i ukrócić tym samym spekulacje.

"Tak wygląda tabela punktów jurorskich po ostatnim odcinku. Pamiętajcie, że to Wy decydujecie, kto wygra. 50 proc. głosów to poparcie widzów pochodzące z sms-ów oraz aplikacji, a kolejne 50 proc. głosów to punkty przyznawane przez jury" - napisano w poście opublikowanym na oficjalnym profilu programu na Instagramie.