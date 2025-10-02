Kariera Rafała Brzozowskiego zaczęła się od udziału w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" (2011). Rok później wypuścił singiel "Tak blisko", który szybko podbił listy przebojów. W 2017 r. piosenkarz zaczął karierę w TVP. Prowadził "Koło fortuny" , a potem przebojowy teleturniej muzyczny "Jaka to melodii?" oraz "The Voice Senior". Powierzano mu także prowadzenie wielu dużych wydarzeń emitowanych przez TVP, m.in. KFPP w Opolu czy Sylwestra Marzeń. Latem 2024 r. stacja zakończyła jednak współpracę z muzykiem, a do "Jaka to melodia?" wrócił Robert Janowski.

Rafał Brzozowski szczerze o studiach

Rafał Brzozowski powiedział w wywiadzie dziennikarzowi serwisu Plotek, że z dużym sentymentem wspomina okres studiowania na warszawskim AWF-ie. - Studia dzienne uczą samodzielności, zwłaszcza kiedy student przeprowadza się na stancję lub do akademika. Zaczyna samodzielne życie, poznaje nowych ludzi, zawiera przyjaźnie, które trwają potem latami. To wspaniały okres w życiu młodych ludzi. Tak właśnie wspominam swoje studia na warszawskim AWF-ie. Do dziś mam wielki sentyment do tych czasów, kiedy z wielkim optymizmem, ciekawością świata szedłem przez życie. Pierwsza praca, myślenie o przyszłości, szukanie drogi życiowej i studenckie życie - powiedział Rafał Brzozowski.

Czego nauczył się Rafał Brzozowski na studiach?

Rafał Brzozowski nie zdecydował się na pracę w zdobytym zawodzie. Zamiast kariery nauczyciela WF-u zdecydował się na rozwijanie swoich muzycznych umiejętności. Najpierw z sukcesem podbił listy przebojów z piosenką "Tak blisko", a później spróbował swoich sił jako prezenter telewizyjny i przez lata współpracował z Telewizją Polską. Czy uważa więc, że studia były mu przydatne? - Na pewno tak, nauczyły mnie samodzielności i patrzenia na świat przez pryzmat chwytania okazji do rozwoju. Wszystkim studentom życzę pięknych znajomości, które zostaną na lata i radości ze zdobywania wiedzy. Niech to będzie wspaniały czas w ich życiu. A dyplom to wielka radość i uwieńczenie procesu nauczania od pierwszej klasy szkoły podstawowej do tego momentu! Gaudeamus igitur dla wszystkich - dodał Rafał Brzozowski w rozmowie z Plotkiem.