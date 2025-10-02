Kariera Rafała Brzozowskiego zaczęła się od udziału w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" (2011). Rok później wypuścił singiel "Tak blisko", który szybko podbił listy przebojów. W 2017 r. piosenkarz zaczął karierę w TVP. Prowadził "Koło fortuny" , a potem przebojowy teleturniej muzyczny "Jaka to melodii?" oraz "The Voice Senior". Powierzano mu także prowadzenie wielu dużych wydarzeń emitowanych przez TVP, m.in. KFPP w Opolu czy Sylwestra Marzeń. Latem 2024 r. stacja zakończyła jednak współpracę z muzykiem, a do "Jaka to melodia?" wrócił Robert Janowski.

Kaczorowska i Rogacewicz o pocałunku w 'Tańcu z gwiazdami'. To była ustawka?
Kaczorowska i Rogacewicz o pocałunku w "Tańcu z gwiazdami". To była ustawka?

Zobacz również

Rafał Brzozowski szczerze o studiach

Rafał Brzozowski powiedział w wywiadzie dziennikarzowi serwisu Plotek, że z dużym sentymentem wspomina okres studiowania na warszawskim AWF-ie. - Studia dzienne uczą samodzielności, zwłaszcza kiedy student przeprowadza się na stancję lub do akademika. Zaczyna samodzielne życie, poznaje nowych ludzi, zawiera przyjaźnie, które trwają potem latami. To wspaniały okres w życiu młodych ludzi. Tak właśnie wspominam swoje studia na warszawskim AWF-ie. Do dziś mam wielki sentyment do tych czasów, kiedy z wielkim optymizmem, ciekawością świata szedłem przez życie. Pierwsza praca, myślenie o przyszłości, szukanie drogi życiowej i studenckie życie - powiedział Rafał Brzozowski.

Reklama
Rafał Brzozowski odcina się od Jacka Kurskiego. Twierdzi, że nie był pracownikiem TVP
Rafał Brzozowski odcina się od Jacka Kurskiego. Twierdzi, że nie był pracownikiem TVP

Zobacz również

Czego nauczył się Rafał Brzozowski na studiach?

Rafał Brzozowski nie zdecydował się na pracę w zdobytym zawodzie. Zamiast kariery nauczyciela WF-u zdecydował się na rozwijanie swoich muzycznych umiejętności. Najpierw z sukcesem podbił listy przebojów z piosenką "Tak blisko", a później spróbował swoich sił jako prezenter telewizyjny i przez lata współpracował z Telewizją Polską. Czy uważa więc, że studia były mu przydatne? - Na pewno tak, nauczyły mnie samodzielności i patrzenia na świat przez pryzmat chwytania okazji do rozwoju. Wszystkim studentom życzę pięknych znajomości, które zostaną na lata i radości ze zdobywania wiedzy. Niech to będzie wspaniały czas w ich życiu. A dyplom to wielka radość i uwieńczenie procesu nauczania od pierwszej klasy szkoły podstawowej do tego momentu! Gaudeamus igitur dla wszystkich - dodał Rafał Brzozowski w rozmowie z Plotkiem.