Dominika Gwit i Żora Korolyov wystąpili w 7. edycji programu "Taniec z gwiazdami", wiosną 2017 roku. Odpadli dopiero w półfinale i zajęli ostatecznie czwarte miejsce. Aktorka miała wziąć udział w 3. odcinku jubileuszowej, 17. edycji show, w którym świętowano podwójny jubileusz formatu, jednak się nie pojawiła.

Aktorka Dominika Gwit, nie mogła osobiście wziąć udziału w jubileuszowym odcinku, wydarzeniu "Tańca z gwiazdami", ale poświęciła programowi specjalny wpis w mediach społecznościowych. Udostępniła też wideo z tańcem, który wykonała razem z Żorą Korolyovem.

"Dziś jubileuszowy odcinek »Tańca z gwiazdami». Nie mogę na nim być, bo właśnie wracam z Zabrza, gdzie grałam spektakl. Jednak uznałam, że wspomnę tu dziś moją przygodę z tańcem. Wiosna, rok 2017, siódma edycja w Polsacie. Wstawiam tu mój ukochany taniec " tango argentyńskie. Nagranie z próby. Uwielbiałam ten taniec" - napisała Dominika Gwit.

"Mam nadzieję, że tańczysz tam w niebie"

"Zajęłam czwarte miejsce - wysokie. Było pięknie, choć zmęczenie dawało się we znaki. Przygoda, której nie zapomnę. Wiele się wtedy nauczyłam. To był zresztą przełomowy czas w moim życiu. Ciebie Żora też nigdy nie zapomnę. Mam nadzieję, że tańczysz tam w niebie i czasem grasz w piłkę, jak lubiłeś. Niech się »Taniec z gwiazdami« nigdy nie kończy. To piękny program. Tego nam wszystkim życzę" - stwierdziła aktorka.

Żora Korolyov zmarł cztery lata temu

Tancerz i choreograf Żora Korolyov zmarł 21 grudnia 2021 r. Miał 34 lata. Artysta zdobył dużą popularność dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami".