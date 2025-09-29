Marcin Rogacewicz rozwiódł się ze swoją żoną Mają 12 czerwca 2025 roku na pierwszej rozprawie w warszawskim sądzie. Para doczekała się czwórki dzieci. Agnieszka Kaczorowska jest w trakcie rozwodu z Maciejem Pelą, z którym ma dwie córki. O związku Kaczorowskiej i Rogacewicza długo plotkowano, a oni milczeli. Czy w nowym odcinku podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego byli bardziej wylewni?

Pocałunek w 1. odcinku 17. serii "Tańca z gwiazdami" był wyreżyserowany?

Nic mi nie przeleciało przez głowę innego niż to, co się wydarzyło. Ale to, żebyśmy sobie uświadomili. (...) Widziałem tylko tę czerwoną lampkę na kamerze i uświadomiłem sobie, że parę milionów ludzi na to patrzy. To był taki moment, w którym po prostu wydarzyło się to, co się wydarzyło - tłumaczył Marcin Rogacewicz. Telewizja wiedziała. Produkcja wie o tym wszystkim, co się u nas dzieje i na pewno rozmawiali z nami w kontekście całej edycji i całego programu, czy chcemy się ukrywać, czy chcemy raczej być szczerzy i prawdziwi. Mówiliśmy, że chcemy być sobą, chcemy być po prostu tacy, jacy jesteśmy - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Kto kogo zostawił?

Kuba Wojewódzki chciał poznać prawdę o rozstaniu Marcina Rogacewicza z żoną. Jak zderzysz się z taką opinią, która coraz częściej się przebija, że to twoja żona odeszła do innego mężczyzny, a nie ty odszedłeś do innej kobiety? - spytał Wojewódzki. Zapadłą cisza. Zróbmy tak - zostawmy życie prywatne w sferze życia prywatnego. Nie będę tego komentował - odpowiedział aktor.

Agnieszka Kaczorowska zdradziła, czy jest zakochana. Na tym etapie życia, po trudnych doświadczeniach, z różnymi ranami, bliznami i przeżyciami - ja nie nazwałabym tego zakochaniem - powiedziała. To jest zupełnie inny rodzaj uczucia dla mnie. To coś, co jest w oparciu o ogromne wsparcie. To jakiś rodzaj uzdrawiania siebie wzajemnie. Zakochanie kojarzy mi się z tym, jak masz 18 lat i "motylki w brzuchu" - wytłumaczyła.